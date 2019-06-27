Стовпи мрій: у США створили дуже незвичайну сферичну скульптуру – яскраві фото

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А ще скульптура нагадує надуту гумку
А ще скульптура нагадує надуту гумку / theverymany.com

Американський художник Марк Форнес створив об'ємну, легку і буквально повітряну скульптуру. Куляста конструкція нагадує чи то хмари, чи то подушки, чи то фантазійні дерева.

Скульптура масштабна, але виглядає невагомою. Її "скелет" з обох боків обшитий ультратонким алюмінієм різних кольорів – білим, блакитним і рожевим. Цікаво, що інтенсивність кольорів зростає, тільки коли ти наближаєшся до "стовпів". 

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"Стовпи мрій" Марка Форнеса: фото

Складається конструкція з 3,5 тисячі деталей та 54 тисяч елементів з'єднувальних матеріалів.


"Стовпи мрій" Марка Форнеса


"Стовпи мрій" Марка Форнеса

Між пластинками є простір, крізь який проникають сонячні промені.


"Стовпи мрій" Марка Форнеса

"Стовпи мрій" можна використовувати як майданчик для спілкування. 

"Під цими цікавими склепіннями, де кольори зустрічаються зі світлом, у місцевих жителів є надихаюче місце для зустрічей, для внутрішньої підзарядки і перепочинку, задоволення і, можливо, мрій", – йдеться в описі проекту. 


"Стовпи мрій" Марка Форнеса


"Стовпи мрій" Марка Форнеса

Приголомшливу скульптуру встановили на площі Вудард в місті Шарлотт, Північна Кароліна (США). 


"Стовпи мрій" Марка Форнеса

Всі фото – Marc Fornes / Theverymany

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Теги: Новини культури LifeStyle Новини LifeStyle
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