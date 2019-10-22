Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото

Навіть, якщо ви не любите відзначати Геловін, погодьтеся – піти на костюмовану вечірку – це весела та інтригуюча розвага. Ми зібрали оригінальні і стильні макіяжі, з якими ви точно опинитеся у центрі уваги.

Якщо ви досі вагаєтеся, який образ обрати, редакція LifeStyle 24 визначила 11 макіяжів, які підійдуть і супергероїні, і зловісній відьмі.

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Веселкова дівчина

На фоні похмурих та моторошних костюмів на Геловін ви точно вирізнятиметеся з веселковими тінями та блискітками. Головний акцент у такому мейку на очах, тому подбайте про якісну базу.

Дивіться відео, як зробити макіяж Веселки на Геловін-2019:

Чудожінка

Щоб перевтілитися в образ Чудожінки потрібна майстерність у майк-апі, тут головні точні і чіткі лінії. Тому, якщо ви добре володієте підводкою для очей, ви неодмінно повторите цей макіяж.

Покрокову інструкцію, як відтворити образ, показала відома б’юті-блогер Ніккі.

Дивіться відео, як зробити макіяж Чудожінки на Геловін-2019:

Стара леді

Оригінальний та дуже легкий лук. Такий образ обрала для Геловіну і супермодель Гайді Клум.



Насправді Гайді Клум 46 років

Для цього вам не треба багато фарби чи латексу, все, що пригодиться для створення макіяжу старої леді – це коричневі тіні і підводка для очей.

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Дивіться відео, як зробити макіяж старої леді на Геловін-2019:

Монстр

Який Геловін без моторошного вигляду! У мережі безліч інструкцій, як створити лук, від якого у жилах холоне кров. Пропонуємо переглянути один з найжахаючих.

Дивіться відео, як зробити макіяж монстра на Геловін-2019:

Оленя

Це дуже милий та ніжний образ. Головне не збудьте про білі цятки на тілі. А замість ріжок можна зробити стильні "дульки" з волосся.

Дивіться відео, як зробити макіяж оленя на Геловін-2019:

Галактика

Тема космосу мабуть ніколи не вийде з моди. Це завжди цікаво та таємничо. Повторіть і ви стиль загадкової красуні.

Б’юті-блогери часто виконують такі макіяжі у рожевій, блакитній чи ліловій гаммах. Особливість майк-апу – білі деталі у вигляді зірок або блиску.

Дивіться відео, як зробити макіяж галактики на Геловін-2019:

Клоун

Страхітливі клоуни з року в рік стають натхненням для образів на Геловін. І цей раз не виключення.

Такий макіяж досить важкий у виконанні, адже вам знадобляться інструменти для гриму та перука. Але повірте, ваші старанні не будуть марні – ви налякаєте навіть найзатятішого фаната фільмів жахів.

Дивіться відео, як зробити макіяж клоуна на Геловін-2019:

Бетті Буп

Бетті Буп – зваблива героїня мультиків 30-х років. Цей макіяж милий і дуже легко відтворити. Просто візьміть глянцеву червону помаду, щоб завершити ваш лук.

Дивіться відео, як зробити макіяж Бетті Буп на Геловін-2019:

Жінка кішка

Навіть Моніка з "Друзів" приміряла образ сексуальної Жінки-кішки на Хеловін. У цьому макіяжі головний акцент на очах. Тому ретельно їх виділіть олівцем чи підводкою.

Дивіться відео, як зробити макіяж Жінки-кішки на Геловін-2019:

Клеопатра

Якщо виглядати моторошно – це не ваше, то зробіть образ в стилі Клеопатри. Такий костюм буде гламурним та красивим.

Дивіться відео, як зробити макіяж Клеопатри на Хелловін-2019:

Королева вампірів

Геловін та вампіри неподільні речі. Ікла, бліда шкіра, червоні лінзи – основа такого мейк-апу.

Дивіться відео, як зробити макіяж вампіра на Геловін-2019: