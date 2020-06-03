29-річна співачка вже у вересні стане мамою вдруге. Світлана Тарабарова не приховує, що вагітність впродовж пандемії стала для неї складним випробуванням, проте найбільше її дратує не загроза інфікування вірусом. Як справжня модниця, зірка розчарована зміною свого гардеробу.

У травні Світлана Тарабарова оголосила, що вагітна вдруге. Зірка наразі не розсекретила стать малюка, проте активно позує на камеру зміни тіла, акцентуючи на своєму чималому округлому животі. Новим дописом в інстаграм-профілі вона вкотре наголосила, що складно переносить вагітність. Проте причиною для хвилювань цього став мішкуватий гардероб.

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Світлана Тарабарова не приховує, що часто прокидається з поганим настроєм. Проте цього разу ситуацію вдалося врятувати стильному теплому костюму, який співачка приміряла для фото. Вона зауважила, що у стані при надії старі речі стали малими, тому доводиться обирати вбрання оверсайз. Такі зміни стилю не надтто тішать артистку, яка звикла демонструвати свою розкішну фігуру. Крім того, Тарабарова зізналася, що кілограми, які вона набрала з моменту вагітності, також пригнічують її.

"Прокинулась я сьогодні, м'яко кажучи, не дуже. Врятував тільки костюм, а не "мішок" oversize, як зазвичай. Гардероб старий тупо не підходить і страшно мене бісить", – написала Світлана Тарабарова.

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Образ Світлани Тарабарової

На фото виконавиця позує у чорному костюмі вільного крою, який не надто підкреслює її округлий живіт: широких штанах та піджаку. Акцент на вагітності робить широкий пояс у тон до образу. Буденний look рудоволоса знаменитість доповнила білою футболкою, зручними кросівками та невеличким портфелем. Вона постала без макіяжу, зібравши довге волосся у високий пучок. Судячи з усього, стильному костюму таки вдалося підняти настрій зірці, адже вона усміхається на камеру.