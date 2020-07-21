Ведуча побудувала успішну кар'єру на телебаченні й вписала своє ім'я в український шоу-бізнес. Проте 23 роки тому Маша Єфросиніна навіть мріяти не могла про таку славу, адже лише приїхала вступати до київського вишу. Зірка підтримала всіх тих, хто лише починає свій шлях, та поділилася власною історією.

Свою кар'єру на телебаченні Маша Єфросиніна розпочала в 19 років. Проте її життя могло б скластися кардинально інакше, якби не сміливий крок після закінчення школи. Дівчина з міста Керч, що в Криму, наважилася підкорювати столицю, вступаючи до одного з найпрестижніших вишів країни – національного університету імені Тараса Шевченка. В інстаграм-профілі вона зізналася, що саме 23 роки тому почала свій шлях у Києві.

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Поки тривали іспити, Маша Єфросиніна разом з мамою жила у знайомої. Вона добре пам'ятає, як заселялася в гуртожиток, на троєщинському ринку купувала сукню для університету, для тата – нові штани і сорочки, а для молодшої сестри Лізи – ляльки.

Тоді зірка не знала, яке майбутнє на неї чекає, а просто йшла за своєю мрією. Ведуча не приховує, що той період життя був надзвичайно тривожним.

Страшно і дуже хвилююче. Попереду все незвідане, нове. Я знаю лише те, що хочу вступити, а далі нехай буде, як буде – ні колажів, ні дощок мрії, ні планування на 10 років, ні завдань, ні цілей,

– поділилась Маша Єфросиніна.

У такий спосіб зірка прагне підтримати тих, хто лише починає свій шлях. Вона закликає не боятися змін та розчинятися у своїх фантазіях і мріях, адже вони надихають на фантастичні звершення.