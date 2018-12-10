"Страшно, що ми звикли": актор Боклан емоційно висловився про війну на Донбасі

Популярний актор, народний артист України Станіслав Боклан розповів, що українці починають звикати до війни, і це страшно. За його словами, Україна також мусить змиритися з тим, що переговори по Донбасу необхідно буде вести з тим, з ким їх вести неможливо.

Про це артист розповів в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій у програмі "Рандеву".

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Я думаю, нас всіх сильно обдурили. Комусь дуже вигідна війна. Я багато чую, але мені настільки болить це питання, шкода людей, які там зараз, вони гинуть, ризикують щодня. Стільки брехні, всього намішано. Вся страшна історія війни в тому, що люди, які її затівають, знають один одного особисто. А ті, хто воює, не знають один одного,

– зазначив Боклан.

За його словами, головною небезпекою війни є те, що до неї починають звикати.

"Страшно і те, що я вже звик, що десь стріляють. Страшно, що ми всі звикли, що хтось помирає, хтось калічиться. Нас не обпікає війна. Я думаю, що треба йти домовлятися з тими, з ким неможливо домовлятися. Ми ж не в замкненій кімнаті сидимо. Є світ, може ми не так стукаємо в світ, не так з ним розмовляємо. А світу від нас щось треба, а ми не згодні. І живемо у замкнутому колі", – сказав актор.

Окрім того, український артист категорично зазначив, що "Путін сволота і нічого з цим не зробиш".

"Але все буде добре", – підсумував Боклан.

Хто такий Станіслав Боклан?Український актор театру та кіно, народний артист України, тренер "Ліги Сміху". Зіграв головну роль в історично-драматичному фільмі "Поводир".