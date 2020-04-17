24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Страсна п’ятниця 2020: прикмети і забобони

- Читать новость на русском
Страсна п'ятниця: які існують прикмети і забобони / Фото з відкритих джерел

Страсна п’ятниця – найскорботніший день перед Великоднем, який припадає на 17 квітня. Цього дня християни згадують про останні дні земного життя Господа Ісуса Христа. Страсна п’ятниця залежить від дати святкування Великодня, тому вона немає фіксованої дати і щороку припадає на різне число.

Страсна п’ятниця призначена згадати страждання Ісуса Христа, адже саме за три дні до Воскресіння, його засудили на Голгофі до розп’яття. З терновим вінком Ісус ніс свій важкий хрест на гору, на якій його розп’яли.

До теми Страсний тиждень 2020: що можна і не можна робити в останні дні перед Великоднем

Ісус провисів на хресті 6 годин. Щоб переконатися, що він помер, один з вояків проколов йому ребро, з якого потекла кров і вода – символи майбутніх таїнств Євхаристії та Хрещення.

Винесення Плащаниці

Ісус помер заради людей і приніс себе в жертву. Цього дня священнослужителі читають 12 уривків з Євангелія про страждання Христа. З церкви виноситься Плащаниця – плат на якому зображений Ісус у гробі. Під час Служби Божої люди стоять у церквах зі свічками, а Плащаницю тричі обносять навколо храму. Вона встановлюється в центрі церкви та прикрашається квітами.


Плащаниця у Страсну п'ятницю

Прикмети в Страсну п’ятницю

 – Як тільки зранку ви прокинетеся, треба глянути у вікно. Що першим ви побачите – того й слід очікувати:

  • Птах – до приємних знайомств і новин;
  • Кішка – до багатства;
  • Собака – до смутку;
  • Молодий хлопець – до здоров'я;
  • Молода жінка – до добробуту;
  • Ціла родина – до порозуміння з рідними;
  • Літній чоловік – до хвороб.

 – За прикметами, паска спечена в Страсну п'ятницю довго не може почерствіти і зацвісти.

 – П'ятниця перед Великоднем тепла і ясна – до такої ж весни.

 – Надворі похмуро – городи будуть в бур'янах.

 – Пішов дощ – весна теж буде сирою і дощовою.


Страсна п'ятниця 2020

Забобони в Страсну п’ятницю

1.Той, хто у Страсну п’ятницю хоч трохи пригубить алкоголю, увесь рік буде пиячити.

2.Людина, яка буде радіти та веселитися у Страсну п’ятницю, проведе увесь рік в плачах.

3.Ворожити цього дня, займатися практиками та магією – категорично заборонено.

4.Не можна цього дня копати землю, адже на тілі можуть вилізти виразки та рани.

5.Зачата дитина цього дня буде калікою або народиться важкохворою.

6.Цього дня не можна стригти волосся, адже можна втратити здоров’я.

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Великдень Традиції Страсний тиждень
Коментарі

Читайте також

16 квітня , 21:26 Гейлі Болдвін влаштувала сексуальну фотосесію вдома: кадри розбурхали мережу
Новини шоу-бізнесу 4769
16 квітня , 23:30 Демі Роуз ледь прикрила руками свої пишні груди на новому фото 18+
Новини шоу-бізнесу 3962
16 квітня , 22:22 В бікіні і топі: Надя Дорофєєва поділилась сексуальними знімками
Стиль і мода 5039
16 квітня , 21:08 Принцеса Софія влаштувалася в одну з лікарень Стокгольма для протидії коронавірусу
Новини шоу-бізнесу 553
сьогодні , 08:30 17 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 190
16 квітня , 21:56 Які розваги Кейт Міддлтон забороняє своїм дітям на карантині
Новини шоу-бізнесу 735
сьогодні , 05:05 Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном – нові дані МЗС: у Греції одужали 22 людини
Лікування 42068
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 16 квітня: новий симптом COVID-19 та пік в Україні у травні
Новини України 20716
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
16 квітня 18:32 Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
Уляна Журба
16 квітня 14:46 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан
16 квітня 11:48 Сирна паска на Великдень: 3 найкращі рецепти
Квітослава Туз
16 квітня 11:08 Як зробити глазур для паски: найпростіші рецепти
Квітослава Туз
16 квітня 10:53 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин