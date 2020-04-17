Страсна п’ятниця 2020: прикмети і забобони

Страсна п’ятниця – найскорботніший день перед Великоднем, який припадає на 17 квітня. Цього дня християни згадують про останні дні земного життя Господа Ісуса Христа. Страсна п’ятниця залежить від дати святкування Великодня, тому вона немає фіксованої дати і щороку припадає на різне число.

Страсна п’ятниця призначена згадати страждання Ісуса Христа, адже саме за три дні до Воскресіння, його засудили на Голгофі до розп’яття. З терновим вінком Ісус ніс свій важкий хрест на гору, на якій його розп’яли.

До теми Страсний тиждень 2020: що можна і не можна робити в останні дні перед Великоднем

Ісус провисів на хресті 6 годин. Щоб переконатися, що він помер, один з вояків проколов йому ребро, з якого потекла кров і вода – символи майбутніх таїнств Євхаристії та Хрещення.

Винесення Плащаниці

Ісус помер заради людей і приніс себе в жертву. Цього дня священнослужителі читають 12 уривків з Євангелія про страждання Христа. З церкви виноситься Плащаниця – плат на якому зображений Ісус у гробі. Під час Служби Божої люди стоять у церквах зі свічками, а Плащаницю тричі обносять навколо храму. Вона встановлюється в центрі церкви та прикрашається квітами.



Плащаниця у Страсну п'ятницю

Прикмети в Страсну п’ятницю

– Як тільки зранку ви прокинетеся, треба глянути у вікно. Що першим ви побачите – того й слід очікувати:

Птах – до приємних знайомств і новин;

Кішка – до багатства;

Собака – до смутку;

Молодий хлопець – до здоров'я;

Молода жінка – до добробуту;

Ціла родина – до порозуміння з рідними;

Літній чоловік – до хвороб.

– За прикметами, паска спечена в Страсну п'ятницю довго не може почерствіти і зацвісти.

– П'ятниця перед Великоднем тепла і ясна – до такої ж весни.

– Надворі похмуро – городи будуть в бур'янах.

– Пішов дощ – весна теж буде сирою і дощовою.



Страсна п'ятниця 2020

Забобони в Страсну п’ятницю

1.Той, хто у Страсну п’ятницю хоч трохи пригубить алкоголю, увесь рік буде пиячити.

2.Людина, яка буде радіти та веселитися у Страсну п’ятницю, проведе увесь рік в плачах.

3.Ворожити цього дня, займатися практиками та магією – категорично заборонено.

4.Не можна цього дня копати землю, адже на тілі можуть вилізти виразки та рани.

5.Зачата дитина цього дня буде калікою або народиться важкохворою.

6.Цього дня не можна стригти волосся, адже можна втратити здоров’я.