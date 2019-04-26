Страсна п'ятниця: чому так називається цей день

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Страсна п'ятниця - чому так називається це свято
Страсна п'ятниця: чому так називається / oceanviewumc

Страсна п'ятниця (також Велика або Свята) – згідно з християнським віровченням – день розп'яття Христа. Для віруючих це найскорботніший день Страсного (Великого) тижня. Чому Страсна п'ятниця так називається та що означає цей день для християн – читайте в матеріалі.

Чому Страсна п'ятниця так називається?

Страсна п'ятниця (лат. Dies Passionis Domini) – найстрогіший день Страсного тижня. Великдень 2018 припадає на 8 квітня, а Страсна п'ятниця, відповідно, на 6 квітня – на останню п'ятницю Великого посту і за два дні перед Великоднем. Християни в цей день згадують про страждання, смерть Ісуса Христа на хресті, зняття Його з хреста та поховання.

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Страсна п'ятниця отримала свою назву від виразу "Страсті Христові". Своєю мученицькою смертю на Голгофі Ісус Христос приніс жертву, спокутуючи всі людські гріхи. Згідно з Євангелієм, саме в цей день Ісус був осуджений на страту, здійснив хресну путь на Голгофу, де був розіп'ятий. У цей день закінчилося земне життя Спасителя.

Страсна п'ятниця: чому так називається день
Чому останні п'ятниця перед Великоднем називається Страсною

Розп'яття на хресті було найганебнішою стратою. Такою смертю страчували: розбійників, убивць, бунтівників і злочинних рабів. Окрім нестерпних болів у всіх частинах тіла і страждань, розп'ятий відчував страшну спрагу. За традицією, цар відпускав одного з в'язнів на прохання народу. Понтій Пілат запропонував народу вибрати одного злочинця, щоб дарувати йому порятунок. Старійшини умовили натовп просити за Варавву, а не за Ісуса. Після Його фізичної смерті, Йосип Аримафейський (іудейський старійшина, в гробниці якого був похований Ісус Христос) і Никодим попросили у Пілата дозволу забрати тіло Ісуса. Вони загорнули його в плащаницю і поклали в печеру.

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Коли Ісуса розпинали, Він молився за Своїх мучителів, говорячи: "Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять". При хресті Спасителя стояли Матір Його, апостол Іван, Марія Магдалина і ще декілька жінок, які вшановували його. Під час страждань Спасителя на Голгофі сталося знамення. З тієї години, як Спаситель був розп'ятий, сонце затьмарилося і настала темрява, яка тривала до самої смерті Спасителя.

Страсна п'ятниця: чому так називається день
Страсна п'ятниця 2018 випадає на 6 квітня

В Євангелії від Івана сказано: "Так Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне".

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У Велику п'ятницю Божественна літургія не правиться, натомість читається Євангеліє про Страсті Христові. У середині дня відправляється вечірня з чином виносу плащаниці. Ввечері у Велику п'ятницю в храмах правиться утреня Великої суботи з чином поховання плащаниці.

Велика П'ятниця — день суворого посту. Існує традиція не їсти у Велику п'ятницю до закінчення чину виносу плащаниці, а потім вживати лише хліб та воду.

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Теги: LifeStyle Історія Великдень Традиції Релігія
Джерело: 24 Канал
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