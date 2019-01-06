Страви на Святвечір: рецепт узвару із сухофруктів

3383 Читать новость на русском
Рецепт узвару на Святвечір
Рецепт узвару на Святвечір / smakotainfo.com

Свята Вечеря у переддень Різдва збирає за столом усю велику родину. В цей вечір на стіл ставлять 12 пісних страв, а з напоїв – готують традиційний українських узвар із сухофруктів.

Святий вечір припадає на останній день Різдвяного посту. Однією із 12 страв на Святвечір, традиційно, є узвар. Він символізує життя, яке Бог надає кожній людині, а свячена вода є символом очищення тіла і душі.

Читайте також: Різдвяний піст 2017: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома

Узвар дуже простий в приготування, адже не потребує екзотичних продуктів, а тільки фрукти, які ростуть у кожному саду. Вариться компот із сухофруктів або узвар, як і звичайний компот, з єдиною різницею: перед приготуванням сухофрукти слід замочити на деякий час у воді. В якості підсолоджувача замість цукру в узварі можна використовувати мед.

Рецепт узвару на Святвечір

Рецепт узвару на Святвечір
Рецепт узвару на Святвечір

Інгредієнти:
- 200 г меду;
- 200 г чорносливу;
- 200 г сушених груш;
- 200 г сушених яблук;
- 100 г ізюму;
- 3 л води.

Рецепт узвару:

1. Підготуйте сухофрукти – помийте їх теплою водою і залийте їх на 10 хвилин холодною водою. Накрийте кришкою і залиште на 2-3 години.

Сухофрукти для узвару
Сухофрукти для узвару

2. Налийте в каструлю 3 літра води, покладіть груші і яблука і варіть на повільному вогні 15 хвилин. Потім додайте в узвар чорнослив та ізюм і варіть ще 10-15 хвилин.

3. Наприкінці додайте мед, дайте закипіти і зніміть узвар з вогню. Процідіть узвар і подавайте до столу охолодженим.

Подавайте узвар охолодженим
Подавайте узвар охолодженим

Теги: LifeStyle Релігія Традиції Новорічні свята Різдво Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
5 січня 15:37 5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
3121
Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
4 січня 17:45 Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
2431
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
4 січня 16:30 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
5813
Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
4 січня 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
Альона Захарова 2042
Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
4 січня 10:20 Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
1224
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
3 січня 20:30 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
47807
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук