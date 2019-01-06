Страви на Святвечір: рецепт пісних вареників з картоплею та капустою

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Рецепт вареників на Святвечір
Рецепт вареників на Святвечір / ivona.bigmir.net

Свята Вечеря у переддень Різдва збирає за столом усю велику родину. В цей вечір на стіл ставлять 12 пісних страв, попри те, що всі страви пісні – цю вечерю ще називають "багатою".

Святий вечір припадає на останній день Різдвяного посту. Однією із 12 страв на Святвечір, традиційно, є пісні вареники. Ця страва символізує достаток у сім'ї.

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Рецепт пісних вареників на Святвечір

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Рецепт пісних вареників на Святвечір

Інгредієнти для тіста:
- 0,5 кг борошна;
- 250 мл води;
- 2 ст. ложки олії;
- сіль за смаком.

Інгредієнти для начинки:
- 0,3 кг білокачанної капусти (можна використовувати і квашену капусту);
- 0,3 кг картоплі;
- 1 середня морква;
- 2 середні цибулини;
- рослинна олія;
- сіль за смаком;
- лавровий лист.

Рецепт тіста для вареників:

Просійте борошно, додайте воду, сіль, олію і вимішайте круте тісто. Накрийте його і залиште приблизно на годину, тим часом можна приготувати начинку. А потім можна приступати до оброблення тіста і ліплення вареників.

Як замішати тісто на вареники
Як замішати тісто на вареники

Таке тісто виходить еластичним, його можна тонко розкачувати, а в окропі воно не розварюється.

Рецепт пісних вареників з картоплею та капустою:

1. Дрібно поріжте цибулю, натріть на крупну тертку моркву та підсмажте на олії. Нашинкуйте капусту. Додайте її на сковороду до моркви і тушкуйте на повільному вогні 20 хвилин, періодично помішуючи. Під кінець покладіть лавровий лист і посоліть.

Начинка для пісних вареників
Начинка для пісних вареників

2. Картоплю почистіть і відваріть у підсоленій воді. Зробіть пюре.

3. Змішайте капустку з картоплею та остудіть.

Приготування пісних вареників
Приготування пісних вареників

4. З цією начинкою можна ліпити невеликі вареники, розкатавши перед цим тісто. Варити 5-7 хвилин.

Як ліпити пісні вареники
Як ліпити пісні вареники

Теги: Релігія Традиції Новорічні свята Різдво LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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