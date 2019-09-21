Street style у Мілані: як виглядають гості Тижня моди на вулицях "столиці моди"

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Мілан
Мілан / www.gettyimages.com

17 вересня розпочався один з найбільш очікуваних fashion-івентів – міланський Тиждень моди. Відразу після модного вибуху в Лондоні, увага всіх світових поціновувачів трендів зосередилася на Італії!

На подіумах прогриміли покази нових колекцій популярних брендів Bottega Veneta, Moschino, Prada, Fendi, Versace та інші. Під час Тижня моди цікаво спостерігати не лише за ефектними виходами супермоделей, а й за тим, що одягають гості публічних заходів.

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Так, італійці і гості Мілану у своїх street style "аутфітах" змогли поєднати гламурний шик і міський комфорт. На вулицях можна побачити total looks, сукні, доповнені спортивним взуттям, об'ємні волани, контрастні аксесуари і... багато екошкіри!

Протягом наступних двох днів, 21-22 вересня, мають продемонструвати свої колекції ще декілька брендів: Boss, Fila, Gucci, Giorgio Armani, Stella Jean, Agnona, Missoni та інші.

Редакція LifeStyle 24 пропонує переглянути коротку підбірку деяких гостей, які потрапили в об'єктиви папараці, під час міланського Тижня моди.

Тиждень моди у Мілані: street style образи


Гості міланського тижня моди / Getty Images


Гості міланського тижня моди / Getty Images


Гості міланського тижня моди / Getty Images


Гості міланського тижня моди / Getty Images


Валентина Ферраньї / Гості міланського тижня моди / Getty Images

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Мода Тиждень моди Модні бренди
Джерело: LifeStyle 24
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