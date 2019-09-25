Стримуючи емоції: Ештон Кутчер відреагував на звинувачення Демі Мур у груповому сексі

Голлівудський кіноактор Ештон Кутчер, який наразі перебуває у щасливому шлюбі з Мілою Куніс, опублікував короткий Twitter-допис про його ставлення до звинувачень.

Американська актриса Демі Мур 24 вересня презентувала свою книгу мемуарів "Навиворіт" (Inside Out), де розповіла про важке дитинство та життя з ексчоловіком Ештоном Кутчером. Однією зі скандальних деталей стало зізнання у груповому сексі, до якого її заохотив актор.

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Згодом Ештон, за словами Мур, двічі зрадив їй з партнеркою по сексуальних ігрищах, назвавши це "розмиванням кордонів".

"Я хотіла показати йому, якою класною і веселою я можу бути… У своє виправдання (про зраду, – LifeStyle 24) Ештон сказав, що все це сталося через те, що ми залучили сторонню людину у свої стосунки, і що це в певній мірі розмило кордони", – пригадувала Демі Мур.

На це вже встиг відреагувати сам Ештон Кутчер. Публікація з’явилась на його сторінці у твіттері сьогодні, 25 вересня, і її вже встигли розтиражувати сотні ЗМІ.

Я збирався натиснути на кнопку збереження на свій емоційний твіт. Але потім подивився на мого сина, доньку, дружину і видалив його,

– написав Ештон Кутчер, згодом додавши новий твіт "Життя прекрасне".

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ️ — ashton kutcher (@aplusk) September 25, 2019

Додамо, що подружжя перебувало у шлюбі 6 років. За цей час вона втратила дитину на шостому місяці вагітності, пережила важку депресію та стала залежною від знеболювальних та алкоголю. У 2011 пара розлучилася, після чого Ештон Катчер одразу закрутив роман з Мілою Куніс. Актриса була старшою від Кутчера на 15 років.



Ештон Кутчер і Демі Мур / Variety