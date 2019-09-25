Стримуючи емоції: Ештон Кутчер відреагував на звинувачення Демі Мур у груповому сексі

443 Читать новость на русском
Ештон Кутчер
Ештон Кутчер / Twitter / @ashton kutcher

Голлівудський кіноактор Ештон Кутчер, який наразі перебуває у щасливому шлюбі з Мілою Куніс, опублікував короткий Twitter-допис про його ставлення до звинувачень.

Американська актриса Демі Мур 24 вересня презентувала свою книгу мемуарів "Навиворіт" (Inside Out), де розповіла про важке дитинство та життя з ексчоловіком Ештоном Кутчером. Однією зі скандальних деталей стало зізнання у груповому сексі, до якого її заохотив актор.

Читайте також: Демі Мур зізналась, що у 15 років її згвалтував чоловік за згодою матері

Згодом Ештон, за словами Мур, двічі зрадив їй з партнеркою по сексуальних ігрищах, назвавши це "розмиванням кордонів".

"Я хотіла показати йому, якою класною і веселою я можу бути… У своє виправдання (про зраду, – LifeStyle 24) Ештон сказав, що все це сталося через те, що ми залучили сторонню людину у свої стосунки, і що це в певній мірі розмило кордони", – пригадувала Демі Мур.

На це вже встиг відреагувати сам Ештон Кутчер. Публікація з’явилась на його сторінці у твіттері сьогодні, 25 вересня, і її вже встигли розтиражувати сотні ЗМІ.

Я збирався натиснути на кнопку збереження на свій емоційний твіт. Але потім подивився на мого сина, доньку, дружину і видалив його,
– написав Ештон Кутчер, згодом додавши новий твіт "Життя прекрасне".

Додамо, що подружжя перебувало у шлюбі 6 років. За цей час вона втратила дитину на шостому місяці вагітності, пережила важку депресію та стала залежною від знеболювальних та алкоголю. У 2011 пара розлучилася, після чого Ештон Катчер одразу закрутив роман з Мілою Куніс. Актриса була старшою від Кутчера на 15 років.

Ештон Кутчер і Демі Мур
Ештон Кутчер і Демі Мур / Variety

blog_ava
Кабмін звільнив 9 керівників державних структур: список
сьогодні
47431
Теги: LifeStyle Голлівуд Скандал Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як виглядати стильно у чорному одязі: приголомшливі приклади знаменитостей із показу Dior
сьогодні 17:20 Як виглядати стильно у чорному одязі: приголомшливі приклади знаменитостей із показу Dior
343
"Голі" сукні та пікантні декольте: які зірки відзначились на Еммі-2019
23 вересня 23:25 "Голі" сукні та пікантні декольте: які зірки відзначились на Еммі-2019
5421
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
23 вересня 18:05 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
8637
5 фактів про легендарну Соломію Крушельницьку, які приголомшують
23 вересня 14:02 5 фактів про легендарну Соломію Крушельницьку, які приголомшують
Юлія Михайлова 7015
Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
23 вересня 12:41 Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
2782
Новини
Більше новин
Залиште відгук