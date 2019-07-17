"Стриптизерки": мережу приголомшили танці Дженніфер Лопес у першому трейлері

Тисячі кіноманів в очікуванні нового голлівудського фільму Лорін Скафарії – "Стриптизерки" (Hustlers). Чималу увагу привернули не тільки пікантні кадри та непересічна історія танцівниць, але й акторський склад, адже головну роль у фільмі виконала Дженніфер Лопес.

Як раніше анонсували автори проекту, у середу, 17 липня, відбулась презентація дебютного трейлера фільму "Стриптизерки". Кількахвилинний ролик, опублікований в YouTube, всього за кілька годин переглянули понад 230 тисяч людей. Ймовірно, такий же успіх кінострічка матиме і в прокаті, адже чимало кіноманів хочуть побачити Дженніфер Лопес у ролі винахідливої стриптизерки Рамони.

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За сюжетом, танцівниці в нічних клубах були розчаровані від системи розприділення зароблених ними коштів. Тому запальні красуні вирішили дещо змінити життя, запровадивши прибуткову шахрайську схему. Ефектні стриптизерки влаштовували багатіям з Волл-Стріт незабутній відпочинок з танцями і випивкою. Під час розваг жінки підсипали жертвам наркотики та спустошували їхні гаманці і кредитні картки.

Дженніфер Лопес зіграла організатора афери. Згідно з опублікованим трейлером, саме вона навчала нових стриптизерок танцям та подала ідею, як розбагатіти.

Дивіться перший офіційний трейлер до фільму "Стриптизерки": відео

Відомо, що фільм "Стриптизерки" заснований на реальних подіях. Схему грабунку описала журналістка Джессіка Пресслер, яка після публікації статті стала знаменитою. За її даними, жінки й справді відпочивали із багатіями та обкрадали їх до останньої копійки. Стриптизерки збагачувались з 2008 до 2014 року, а суми за одну афери сягали 135 тисяч доларів.

Головні ролі у фільмі виконали Дженніфер Лопес, Констанс Ву, Лілі Рейнхарт, Джулія Стайлз, Мадлен Брюер, Кеке Палмер та реперка Cardi B. Прем'єра кінострічки запланована на 12 вересня 2019 року.