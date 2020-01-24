Строга провокація: Крістіна Агілера одягнула чорний плащ на повністю оголене тіло
39-річна зірка є особливо популярною на теренах США, а її хіти посідають перші чарти у світі. Останній її альбом Liberation вийшов у 2018 році та отримав схвальні відгуки від топових видань світу. Тому Крістіна продовжує займатись творчістю та гастролювати світом.
Днями вона вирішила розбавити свої світлини на інстаграм-сторінці, опублікувавши серед концертних бекстейджів пікантну родзинку. На знімку Агілера постала у чорному плащі, який еротично прикривав її інтимні частини тіла.
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Для завершення спокусливого образу вона одягнула масивні прикраси на шию, сережки та кільце. Її волосся було стилізоване у вигляді мокрого укладання, а макіяж ледь-ледь виднівся на її обличчі. Світлина була зроблена у фотостудії, а автором фото став Люк Гілфорд.
Крістіна Агілера / Instagram / @xtina
"Є сила в тому, щоб бути вразливою…" – так підписала фото Крістіна Агілера. Прихильники схвально оцінили таку провокацію зірки та засипали її компліментами, а серед зірок її підтримала так зірка шоу-бізнесу, як Періс Хілтон.
Як на фото реагують зірки і фанати / Скріншот з інстаграму
Що раніше публікувала Крістіна Агілера, щоб звабити фанатів – дивіться у нашій добірці.
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