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Строга провокація: Крістіна Агілера одягнула чорний плащ на повністю оголене тіло

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Крістіна Агілера / Instagram / @xtina

39-річна зірка є особливо популярною на теренах США, а її хіти посідають перші чарти у світі. Останній її альбом Liberation вийшов у 2018 році та отримав схвальні відгуки від топових видань світу. Тому Крістіна продовжує займатись творчістю та гастролювати світом.

Днями вона вирішила розбавити свої світлини на інстаграм-сторінці, опублікувавши серед концертних бекстейджів пікантну родзинку. На знімку Агілера постала у чорному плащі, який еротично прикривав її інтимні частини тіла.

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Для завершення спокусливого образу вона одягнула масивні прикраси на шию, сережки та кільце. Її волосся було стилізоване у вигляді мокрого укладання, а макіяж ледь-ледь виднівся на її обличчі. Світлина була зроблена у фотостудії, а автором фото став Люк Гілфорд.

Крістіна Агілера
Крістіна Агілера / Instagram / @xtina

"Є сила в тому, щоб бути вразливою…" – так підписала фото Крістіна Агілера. Прихильники схвально оцінили таку провокацію зірки та засипали її компліментами, а серед зірок її підтримала так зірка шоу-бізнесу, як Періс Хілтон.


Як на фото реагують зірки і фанати / Скріншот з інстаграму

Що раніше публікувала Крістіна Агілера, щоб звабити фанатів – дивіться у нашій добірці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina)

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
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