Стронгмен Василь Вірастюк здивував своїм творчим захопленням

Один із найсильніших українців Василь Вірастюк вирішив показати громадськості своє нове творче захоплення. Стронгмен став за ді-джейський пульт та відіграв запальні ритми.

Як йдеться у програмі "Світське життя", це вперше Василь Вірастюк продемонстрував музичне захоплення. При цьому сам стронгмен зізнається, що ніяковіє від свого хобі та дещо соромиться його.

Читайте також: Співачка Lama дебютувала в українському кіно: ефектні фото

"Мені не зручно "викабелюватись" перед такою великою публікою, тим більше перед спортсменами. Мені здається, що я ось стою, а люди думають: "Чоловік трошки на голову того", – зізнався Василь Вірастюк.

Окрім цього, спортсмен додав, що для дебютного виступу він підібрав ті треки, які зазвичай звучать під час його тренувань у спортивному залі. Водночас Василь Вірастюк зізнався, що сам не танцює, а його візити на вечірки завершувались бійкою.

Я взагалі не танцював! Мужики ж не танцюють! Вони навіть ходять з трудом, які там танці? Я намагався поставити ту музику, під яку тренуюся: те, що надихає і те, що куражить!

– додав Василь Вірастюк.

А от щодо професії, то стронгмен переконує, що має їх кілька. Василь Вірастюк і професійний спортсмен, і водій, і охоронець, а віднедавна ще й актор і ді-джей.

"У мене багато професій! Окрім акторської та спортивної сфери, в мене ще є у арсеналі такі професії: професійний водій, заправник палива, охоронець категорії "охорона фізичних осіб". Між іншим, робота охоронця – дуже серйозна. Це певна самовіддача! Я не готовий повертатися до цієї професії!" – розповів Василь Вірастюк.