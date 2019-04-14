Стронгмен Василь Вірастюк здивував своїм творчим захопленням

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Василь Вірастюк
Василь Вірастюк / report.if.ua

Один із найсильніших українців Василь Вірастюк вирішив показати громадськості своє нове творче захоплення. Стронгмен став за ді-джейський пульт та відіграв запальні ритми.

Як йдеться у програмі "Світське життя", це вперше Василь Вірастюк продемонстрував музичне захоплення. При цьому сам стронгмен зізнається, що ніяковіє від свого хобі та дещо соромиться його. 

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"Мені не зручно "викабелюватись" перед такою великою публікою, тим більше перед спортсменами. Мені здається, що я ось стою, а люди думають: "Чоловік трошки на голову того", – зізнався Василь Вірастюк.

Окрім цього, спортсмен додав, що для дебютного виступу він підібрав ті треки, які зазвичай звучать під час його тренувань у спортивному залі. Водночас Василь Вірастюк зізнався, що сам не танцює, а його візити на вечірки завершувались бійкою. 

Я взагалі не танцював! Мужики ж не танцюють! Вони навіть ходять з трудом, які там танці? Я намагався поставити ту музику, під яку тренуюся: те, що надихає і те, що куражить!
– додав Василь Вірастюк.

А от щодо професії, то стронгмен переконує, що має їх кілька. Василь Вірастюк і професійний спортсмен, і водій, і охоронець, а віднедавна ще й актор і ді-джей. 

"У мене багато професій! Окрім акторської та спортивної сфери, в мене ще є у арсеналі такі професії: професійний водій, заправник палива, охоронець категорії "охорона фізичних осіб". Між іншим, робота охоронця – дуже серйозна. Це певна самовіддача! Я не готовий повертатися до цієї професії!" – розповів Василь Вірастюк.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини України
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