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Леся Нікітюк засвітила пружні сідниці в бікіні: який секрет стрункості зірки

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Леся Нікітюк відкрила секрет стрункості / Instagram / @lesia_nikituk

Фігурі успішної телеведучої Лесі Нікітюк можна тільки позаздрити. Довгі ноги, струнка талія і пружні сідниці – ідеальні форми, про які мріють тисячі жінок. Однак секрет Лесі Нікітюк досить простий: потрібно робити фізичні вправи у воді.

Як телезірка розповіла прихильникам у мережі, не завжди виснажливі дієти дають результат. А от ефективність водних процедур Леся Нікітюк вже перевірила на власному досвіді та переконана, що саме вони можуть допомогти красуням тримати свою фігуру у формі та забути про целюліт. 

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"Значить, дівчатка, розповідаю секрет: хочете підтягнути ніжки, сіднички і прибрати целюліт? Бігайте у воді! Так ви спалюєте на 100 ккал більше, ніж коли займаєтеся на вулиці або в залі. Люди, які мають понад 100 кілограмів, худнуть значно швидше. Ми ж – вагою до 100 – підтягуємо шкіру і приводимо в тонус м'язи. Ще один плюс такої зарядки – суглоби не навантажуються", – розповіла Леся Нікітюк. 

В ефективності поради телеведучої можна переконатись в її блозі. Леся Нікітюк активно публікує пікантні фото в мережі, на яких хизується своєю розкішною фігурою.

Плавання давно є хобі Лесі Нікітюк. Телеведуча роками займалась цим професійно і навіть була кандидатом у майстри спорту. Окрім цього, знаменита українка не приховує, що стежить за своїм харчуванням. Нещодавно вона у жартівливій формі поділилась секретом своєї дієти, назвавши її "занюхуванням". Вона полягає у тому, що, коли вдихаєш аромат калорійної їжі, потрібно їсти корисну, наприклад, яблуко. Правильне харчування та спорт таки дають результат, адже Леся Нікітюк виглядає неперевершено. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Леся Нікітюк Фітнес
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