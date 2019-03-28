Струнка Ельза Госк оголила ноги в золотій сукні: фото

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

30-річна "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк вміє виглядати розкішно та звабливо у будь-якому вбранні. Так, у соціальних мережах вона часто показує знімки з робочих моментів, особистого життя та подорожей, надихаючи армію фанатів.

Нові яскраві знімки Ельза опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У підписі шведська модель повідомила шанувальників, що вперше приїхала у Дубай. Ввечері, 27 березня, зірка завітала на вечірку на честь запуску весняно-літньої колекції бренду Madiyah Al Sharqi. 

Для виходу Ельза одягнула золоту сукню на запах місцевого бренду. Завершили образ "ангела" сумочка Chanel і туфлі на шпильці кольору фуксії.

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

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Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Victoria's Secret Ельза Госк
Джерело: LifeStyle 24
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