Струнка Ельза Госк оголила ноги в золотій сукні: фото

30-річна "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк вміє виглядати розкішно та звабливо у будь-якому вбранні. Так, у соціальних мережах вона часто показує знімки з робочих моментів, особистого життя та подорожей, надихаючи армію фанатів.

Нові яскраві знімки Ельза опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Читайте також: Блискуче виглядає: Ешлі Грем показала сміливий образ – фото У підписі шведська модель повідомила шанувальників, що вперше приїхала у Дубай. Ввечері, 27 березня, зірка завітала на вечірку на честь запуску весняно-літньої колекції бренду Madiyah Al Sharqi. Для виходу Ельза одягнула золоту сукню на запах місцевого бренду. Завершили образ "ангела" сумочка Chanel і туфлі на шпильці кольору фуксії.

Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa