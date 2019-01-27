Стрункий животик і пружні сідниці: Леся Нікітюк похизувалася своєю фігурою
Українська телеведуча не припиняє зачаровувати шанувальників своїми знімками на фоні неймовірних краєвидів Мальдів.
Нещодавно Леся поділилася знімками в леопардовій накидці, демонструючи свої довгі стрункі ноги. Тепер нові гарячі світлини Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На фото одна з найпопулярніших українських телеведучих позує, стоячи в неймовірно бірюзових водах океану. Леся постала на знімках у мокрій футболці, яку зав'язала на вузлик під грудьми, та білих трусиках з квітковим принтом. Вона впевнено позувала перед камерою, демонструючи свої пружні засмаглі сідниці та стрункий животик.
Також Леся розповіла шанувальникам, що на даний момент відпочиває в одному з найкращих готелів, який розташований на великому острові. Теж вона додала, що і туристи, і жителі там переміщуються лише на велосипеді. Пообіцяла поділитися таким знімком після відпочинку в підводному царстві.
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk
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