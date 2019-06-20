Сценарист "Чорнобиля" Крейг Мезін розповів, чи буде у серіалу продовження: подробиці

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Крейг Мезін, сценарист "Чорнобиля"
Крейг Мезін, сценарист "Чорнобиля" / Колаж: LifeStyle 24

Міні-серіал "Чорнобиль" зумів стати культовим всього за кілька місяців і перевершив у рейтингу навіть цілу сагу тривалістю вісім сезонів, "Гру престолів". Піля того, як остання серія "Чорнобиля" вийшла на великий екран, фанатів зацікавило, чи буде продовження стрічки, знятої за реальними подіями.

Представникам телеканалу HBO не звикати до успіхів їхніх прем'єр. Кожен новий шедевр стає кращим, ніж попередній. Саме так трапилося з "Чорнобилем". Американці реалістично відзняли 5 епізодів серіалу, після чого прихильники чекають на продовження. В інтерв'ю для ТСН сценарист, якого кілька разів звинувачували у плагіаті, розповів, чи варто чекати на нові сезони.

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Питання щодо продовження кінострічки у фанатів з'явилося не дарма, адже на телеканалі HBO в назві серіалу вказано: "Чорнобиль, перший сезон". Однак Крейг Мезін розвіяв підозри, тим самим заперечивши чутки про зйомки документальної 6 серії.

Ні, я думаю, ми розказали цю історію так добре, як могли. І дуже важливо залишити її саме такою. Правда в тому, що для мене це більше, ніж просто серіал. Я думаю, це так для багатьох – це історія справжніх людей, які жили і помирали. Дуже важливо вчасно зупинитися, не загравати з цією історією,
– зазначив Крейг Мезін.

Чорнобиль 1 сезон, чи буде продовження
Скріншот 

Після цього сценарист додав, що насправді він зачарований цією частиною світової історії і у нього немає сумнівів, що рано чи пізно він повернеться до неймовірних сюжетів Східної Європи.

Ще не знаю, коли, але про Чорнобиль я сказав все, що хотів,
– доповнив американський сценарист.

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Теги: Голлівуд LifeStyle Кіно Чорнобиль серіал
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