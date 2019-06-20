Сценарист "Чорнобиля" Крейг Мезін розповів, чи буде у серіалу продовження: подробиці

Міні-серіал "Чорнобиль" зумів стати культовим всього за кілька місяців і перевершив у рейтингу навіть цілу сагу тривалістю вісім сезонів, "Гру престолів". Піля того, як остання серія "Чорнобиля" вийшла на великий екран, фанатів зацікавило, чи буде продовження стрічки, знятої за реальними подіями.

Представникам телеканалу HBO не звикати до успіхів їхніх прем'єр. Кожен новий шедевр стає кращим, ніж попередній. Саме так трапилося з "Чорнобилем". Американці реалістично відзняли 5 епізодів серіалу, після чого прихильники чекають на продовження. В інтерв'ю для ТСН сценарист, якого кілька разів звинувачували у плагіаті, розповів, чи варто чекати на нові сезони.

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Питання щодо продовження кінострічки у фанатів з'явилося не дарма, адже на телеканалі HBO в назві серіалу вказано: "Чорнобиль, перший сезон". Однак Крейг Мезін розвіяв підозри, тим самим заперечивши чутки про зйомки документальної 6 серії.