Сценарист "Друзів" пояснив, чому Джої та Фібі не могли бути разом

Романтичні інтрижки та поцілунки персонажів, які виникали в кількох епізодах, не могли мати продовження. Девід Крейн зізнався, що така сюжетна лінія надто проста та передбачувана. Команда американського комедійного телесеріалу вирішила піти іншим шляхом.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася підозри про те, що сценаристи "Друзів" створили любовну лінію Моніки та Чендлера лише під тиском фанатів. Аби обгрунтувати свій підхід до життєвих історій персонажів, американський сценарист та продюсер в інтерв'ю розповів, чим спровоковане рішення створити лише дві подружні пари.

Читайте також: Акторки серіалу "Друзі" здійснили спільний публічний вихід: промовисті фото

Відтоді, як новина про зйомки спеціального епізоду "Друзів" до 25-річчя серіалу облетіла весь світ, не стихають розмови про розвиток сюжетних ліній улюблених персонажів. У прихильників виникли підозри, що Девід Крейн прагне у нових серіях об'єднати ще два самотніх серця Джої та Фібі. Але культовий сценарист спростував такі підозри.

Ми відчували, що продовження всієї цієї історії буде помилкою. Коли ваша мета полягає в тому, щоб зберегти загальну сюжетну лінію для шести персонажів, було б дуже легко піти цим шляхом, але думаю, ми всі відчували, що це буде помилкою... Тоді все було б занадто добре,

– зізнався Девід Крейн.

Крім того, сценарист зізнається, що для команди було надскладним завданням зробити історію Моніки та Чендлера не схожою на розвиток стосунків Рейчел та Роса.

Ми зробили історію Роса і Рейчел, тому для Моніки і Чендлера потрібно було придумати інший перелік випробувань. Весь їхній шлях і те, як вони прийшли до спільного життя і народження дітей, мали б відрізнятися. Це найважче завдання, коли твориш шоу протягом десяти років,

– розповів про тонкощі творчої роботи Девід Крейн.

На сценаристів і продюсерів Девіда Крейна і Марту Кауффман покладають величезні сподівання прихильники "Друзів" у всьому світі. З роками ситком не втрачає своєї популярності тому, що його сюжет дуже близький кожному глядачу. І хоч експерти знаходять кіноляпи в серіалі та прискіпливо оцінюють роботу режисера, однак від цього любов глядача до "Друзів" не змінюється.