Сценарій через iPad та сльози акторів: зірка "Гри престолів" поділився деталями фіналу серіалу

Вже за кілька місяців вірні фанати фентезійного серіалу "Гра престолів" побачать фінальний восьмий сезон стрічки. Про неймовірну засекреченість сценарію та неочікувані повороти у сюжеті ходять чутки давно, однак кіноактор Іен Глен лише підігрів їх.

Так, в одному з інтерв’ю для BBC Radio 5 Live, зірка "Гри престолів", що виконує роль Джораха Мормонта, зізнався про справжню параною продюсерів шоу, які бояться витоку будь-якої інформації про останній сезон. Всі тексти для кіногероїв були доступні лише через iPad, вхід до якого здійснювався за паролем. Тому через запис чи текст хакери ніколи не зможуть його дістати для оприлюднення.

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Хоча, як зізнався Іен Глен, така система безпеки принесла всім акторам чимало проблем. Зокрема, вони досить емоційно реагували на хитрі повороти в сценарії фінального сезону і під час його прочитання не могли стримати сліз, бо нарешті усвідомили, що цій історії прийшов кінець.

Цей сезон був першим в історії, коли ми сиділи і читали весь сюжет історії від початку до кінця протягом дня. Чесно кажучи, ці шість епізодів абсолютно феноменальні. Сценаристи дістали всі козирі з рукавів і на сто відсотків впоралися зі своєю задачою,

– поділився схвильований Глен.

Варто додати, що у фінальному восьмому сезоні буде всього шість серій, тривалістю у півтори години. За повідомленнями західних ЗМІ, бюджет кожного з епізодів склав близько 15 мільйонів доларів. Головні герої серіалу вже натякають на неочікуваний розвиток подій, де буде не лише багато смертей, а й зміни характерів та пріоритетів героїв.

Прем’єра останнього сезону "Гри престолів" відбудеться в квітні 2019 року.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.