Сценарій до фінального епізоду "Зоряних війн" несподівано з'явився в інтернеті: деталі

Дев'ята частина фільму "Зоряні війни" набирає обертів, адже до прем'єри залишилося менше, ніж місяць. Творці стрічки представляють фанатам тизери, постери, кадри зі зйомок та інші деталі майбутньої прем'єри, аби ще більше підігріти інтерес. Однак опублікований в мережі сценарій до фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" був незапланованим. Режисер IX епізоду розповів, що насправді трапилося.

Режисер майбутньої стрічки Джефрі Джейкоб Абрамс став гостем шоу "Доброго ранку, Америко", в ефірі якого розповів, що під час виробництва IX епізоду "Зоряних війн" стався витік. Сценарій майбутньої частини з'явився в інтернеті.

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Кінотворець зізнався, що винуватцем цього став один з акторів, ім'я якого не назвав, але зазначив, що хотів би викрити лиходія. За словами режисера, герой фільму забув сценарій в готелі, після чого хтось з персоналу опублікував весь текст на сайті eBay. Проте компанія Lucasfilm вчасно вжила потрібних заходів і поширення припинилося у потрібний момент.

Те, що сценарій з'явився на аукціоні, помітив один зі співробітників кіностудії, завдяки якому, власне, вдалося передбачити світове розповсюдження.

Нагадаємо, що прем’єра дев'ятої частини фільму "Зоряних війн", яка отримала назву "Скайвокер. Сходження" запланована в Україні на 19 грудня.