Сценарій до фінального епізоду "Зоряних війн" несподівано з'явився в інтернеті: деталі

212 Читать новость на русском
"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" / IMDb

Дев'ята частина фільму "Зоряні війни" набирає обертів, адже до прем'єри залишилося менше, ніж місяць. Творці стрічки представляють фанатам тизери, постери, кадри зі зйомок та інші деталі майбутньої прем'єри, аби ще більше підігріти інтерес. Однак опублікований в мережі сценарій до фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" був незапланованим. Режисер IX епізоду розповів, що насправді трапилося.

Режисер майбутньої стрічки Джефрі Джейкоб Абрамс став гостем шоу "Доброго ранку, Америко", в ефірі якого розповів, що під час виробництва IX епізоду "Зоряних війн" стався витік. Сценарій майбутньої частини з'явився в інтернеті.

Більше по фільм: "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження": з'явилися нові персонажні постери і трейлер до фільму

Кінотворець зізнався, що винуватцем цього став один з акторів, ім'я якого не назвав, але зазначив, що хотів би викрити лиходія. За словами режисера, герой фільму забув сценарій в готелі, після чого хтось з персоналу опублікував весь текст на сайті eBay. Проте компанія Lucasfilm вчасно вжила потрібних заходів і поширення припинилося у потрібний момент.

Те, що сценарій з'явився на аукціоні, помітив один зі співробітників кіностудії, завдяки якому, власне, вдалося передбачити світове розповсюдження.

Нагадаємо, що прем’єра дев'ятої частини фільму "Зоряних війн", яка отримала назву "Скайвокер. Сходження" запланована в Україні на 19 грудня.

Ксенія Мішина публічно прокоментувала перемогу на "Танцях з зірками 2019"
сьогодні
4558
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Зоряні війни
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята
25 листопада 16:20 Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята
Юлія Турелик 238
"Ідеальна брехня": кішки-мишки на пенсії
25 листопада 14:04 "Ідеальна брехня": кішки-мишки на пенсії
Юлія Ліпенцева 495
Історії найвідоміших голлівудських зірок, які пережили насильство
25 листопада 12:31 Історії найвідоміших голлівудських зірок, які пережили насильство
Марта Вересюк 712
"Зворотній відлік": фільм про смертельний мобільний додаток
25 листопада 12:05 "Зворотній відлік": фільм про смертельний мобільний додаток
Юлія Ліпенцева 229
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
25 листопада 11:10 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 7263
Новини
Більше новин
Залиште відгук