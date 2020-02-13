Студія Disney почала роботу над фільмом "Аладдін 2"

Пригодницький фільм про доброго вуличного злодія Аладдіна отримає очікуване продовження. Студія Disney запустила в розробку ідею проєкту. Інші деталі читайте далі на LifeStyle 24.

Про те, що стрічка "Аладдін" отримає сиквел повідомляється на сайті The Hollywood Reporter.

До речі, Disney зніме спін-оф до фільму "Аладдін" про принца Андерса

Одноголосне рішення про зйомки другої частини нібито було прийнято одразу після прем'єри, яка відбулася у травні 2019 року, однак лише зараз творці вирішили сповістити про свої наміри фанатів.

Як відомо, сценарій до сиквела "Аладдіна 2" писатимуть Джон Гейтінс та Андреа Берлофф. Американські сценаристи обіцяють, що сюжет другої частини буде доволі оригінальним.

Очікується, що до головної ролі повернеться Вілл Сміт, а режисер оригінальної частини Гай Річі знову сяде в своє крісло. Однак ролі розподілятимуть після того, як сценарій буде повністю написано.

Аладдін: трейлер українською дивитися онлайн