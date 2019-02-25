Студія Disney представила новий тизер і постер до мультфільму "Король Лев"

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Фрагмент з фільму "Король Лев"
Фрагмент з фільму "Король Лев" / Instagram / @lionking

Одна з найбільш очікуваних мультиплікаційних картин 2019 року готується до виходу на великий екран. Студія Walt Disney не дає шанувальникам нагодити втрачати інтерес, тому опублікувала черговий короткометражний відеоролик і новий постер до мультфільму "Король Лев".

Перший трейлер до легендарного мультфільму "Король Лев" підкорив мережу в листопаді 2018 року. Тоді короткометражне відео зібрало понад 44 мільйони переглядів за першу добу. Через три місяці після феєричного анонсу представники студії Walt Disney вирішили знову підігріти очікування шанувальників.

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Новий тизер до мультфільму "Король Лев" з'явився на YouTube-каналі студії Disney, а постер на офіційній Instagram-сторінці мультфільму.

За сюжетом, левенятку Сімбі доведеться пережити біль втрати і пройти складні випробування долі, аби наприкінці картини поборотися за престол і стати справжнім Королем.

Персонажів з мультфільму озвучили Бейонсе (левиця Нала), Дональд Гловер (Сімба), Чиветел Еджіофор (Шрам) та інші зірки. Прем’єра у світі запланована на 19 липня 2019 року.

Дивитися новий тизер до мультфільму "Король Лев": відео

 

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Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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