Студія Disney представила новий тизер і постер до мультфільму "Король Лев"

Одна з найбільш очікуваних мультиплікаційних картин 2019 року готується до виходу на великий екран. Студія Walt Disney не дає шанувальникам нагодити втрачати інтерес, тому опублікувала черговий короткометражний відеоролик і новий постер до мультфільму "Король Лев".

Перший трейлер до легендарного мультфільму "Король Лев" підкорив мережу в листопаді 2018 року. Тоді короткометражне відео зібрало понад 44 мільйони переглядів за першу добу. Через три місяці після феєричного анонсу представники студії Walt Disney вирішили знову підігріти очікування шанувальників.

Читайте також: Наскільки рімейк до "Король Лев" схожий з легендарним мультфільмом: яскраве порівняння

Новий тизер до мультфільму "Король Лев" з'явився на YouTube-каналі студії Disney, а постер на офіційній Instagram-сторінці мультфільму.

За сюжетом, левенятку Сімбі доведеться пережити біль втрати і пройти складні випробування долі, аби наприкінці картини поборотися за престол і стати справжнім Королем.

Персонажів з мультфільму озвучили Бейонсе (левиця Нала), Дональд Гловер (Сімба), Чиветел Еджіофор (Шрам) та інші зірки. Прем’єра у світі запланована на 19 липня 2019 року.

Дивитися новий тизер до мультфільму "Король Лев": відео