Студія "Квартал 95" влаштовує кастинг на пародиста Володимира Зеленського

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Оголошено кастинг на роль пародиста Зеленського
Оголошено кастинг на роль пародиста Зеленського / Фото з відкритих джерел

Оскільки художній керівник "Вечірнього Кварталу" став Президентом України і покинув свою сценічну діяльність, студія "Квартал 95" оголосила народний конкурс на роль "нового" Зеленського. Тепер кожен може побувати на місці голови країни.

Понад 14-ти років студія "Квартал 95" з іронією та гумором висвітлює політичне життя країни на сцені. І тепер, коли художній керівник "Вечірнього Кварталу" став главою держави, виникло питання, хто б міг виконувати його сценічні ролі. У зв'язку з цим, компанія розпочала конкурс на роль кращого пародиста Володимира Зеленського.

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Кастинг передбачає, що будь-хто може взяти у ньому участь. Згідно з умовами, комедійний актор повинен володіти "хриплуватим" голосом, а також так переконливо зообразити Зеленського, "щоб повірили охоронці на прохідній Адміністрації Президента".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Для того, щоб взяти участь у конкурсі, потрібно зняти хронометражне відео горизонтальної зйомки, довжиною в 1-3 хвилини, з чіткою картинкою та звуком, і надіслати його організаторам.

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Нагорода для кращого пародиста – поява у шоу "Вечірній Квартал".

Що відомо про відхід Зеленського з "Квартал 95"?Після перемоги на останніх президентських виборах Зеленський припинив участь у проектах, в яких був ведучим, режисером чи актором. Так, телешоу "Ліга сміху" тепер веде його колега, учасник студії "Квартал 95" – Євген Кошовий. Студія "Квартал 95" створює фільми, серіали, а також гумористичні програми. Бізнес-партнер президента Борис Шефір разом із Володимиром Зеленським є співвласниками групи компаній "Квартал 95".

Автор: Роксолана Гошовська

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Теги: Володимир Зеленський LifeStyle Квартал 95
Джерело: LifeStyle 24
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