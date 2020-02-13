Студія Sony Pictures екранізує комікси Marvel про Жінку-павука

Фільми, зняті за мотивами коміксів, набувають все більшої популярності, про що свідчать глядацькі рейтинги, відгуки кінокритиків і мільярдні касові збори. Тож, представники Sony Pictures вирішили користуватися моментом і вдихнути життя в ще одну історію з відомих усім коміксів.

Про те, що світ побачить ще й Жінку-павука у виконанні студії Sony Pictures повідомляє Geek Tyrant.

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Як відомо, персонаж Жінка-павук з'явився у коміксах ще в 1977 році, а вже через рік, отримавши неабияку популярність, отримала власну серію.

Спершу героїня коміксів Marvel називалася Джессіка Дрю, а пізніше під героїчним псевдонімом ховалася також Гвен Стейсі. Цей персонаж з'являвся у фільмах про Людину-павука.

Нагадаємо, загалом франшиза "Людина-павук" налічує 16 фільмів, перший з яких був знятий в Туреччині у 1973 році і отримав назву "3 супергерої" (3 Dev Adam). Станом на лютий 2020 року шістнадцятою і поки що завершальною стрічкою є картина "Людина-павук: Далеко від дому".

Людина-павук: Далеко від дому: трейлер українською дивитися онлайн