Студія Warner Bros. планує зняти "Шерлока Холмса 4" з Робертом Дауні-молодшим, – ЗМІ

Відома американська кіностудія Warner Bros. може випустити чергову екранізацію про популярного детектива Шерлока Холмса. Подейкують, головну роль виконає Роберт Дауні-молодший, який приміряв цей образ у 2009 та 2011 роках.

Наразі до великої прем'єри готується фільм з Робертом Дауні-молодшим "Подорож доктора Дулітла", однак в іноземних ЗМІ вже ширяться чутки про нові проєкти з його участю. На сайті видання We Got This Covered повідомляється, що станом на грудень 2019 року студія Warner Bros. працює на розробкою продовження "Шерлока Холмса".

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У джерелі також зазначається, що до ролей планують повернути тих самих акторів, які засвітилися у двох попередніх картинах. Серед них – Роберт Дауні-молодший.

Однак, чи бути четвертій частині "Шерлока Холмса" залежить саме від голлівудського актора. У разі його згоди, студія Warner Bros. одразу запустить проєкт у розробку, адже за словами представників, вони не збираються зупинятися на досягнутому.



Роберт Дауні-молодший у фільмі "Шерлок" / IMDb

Нагадаємо, що в грудні 2021 року у світовому прокаті очікують на третю частину "Шерлока Холмса", однак не варто плутати цей проєкт з британським серіалом "Шерлок", де головну роль зіграв Бенедикт Камбербетч.



Бенедикт Камбербетч у серіалі "Шерлок" / IMDb