Студія Warner Bros відклала зйомки фільму "Фантастичні звірі 3": деталі

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Зйомки третьої частини Злочинів Гріндевальда переносяться
Зйомки третьої частини Злочинів Гріндевальда переносяться / planetakino.ua

Продовження зйомок популярної кінострічки, яка є передісторією всесвіту Гаррі Поттера, відклали на деякий час. Раніше повідомлялося, що вони заплановані розпочатися влітку 2019 року.

Про затримку зйомок третьої частини фільму "Фантастичні звірі" повідомляє іноземне видання Deadline Hollywood.

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Під час прокату другого епізоду під назвою "Злочини Гріндевальда" повідомлялося, що працювати над наступною частиною знімальна група почне влітку 2019 року. Однак нещодавно автори кінострічки повідомили, що в плануванні відбулися деякі зміни.

Як мовиться в джерелі, зйомки над фільмом "Фантастичні звірі 3" перенеслися з липня на кінець осені. Причин, через які було прийнято таке рішення, поки що не розголошують. Не виключено, що команда вирішила попрацювати над сценарієм третьої частини, оскільки касовий збір і відгуки критиків щодо "Злочинів Гріндевальда" не дуже потішили команду, яка працювала над кінокартиною. Відповідно приблизна дата прем'єри може бути перенесена на 2020 рік.

Дивитися трейлер другої частини "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда" (відео):

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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