Сучасна дитяча книга: в Італії стартував книжковий фестиваль Bologna Children's Book Fair

Разом з початком квітня тисячі дитячих книжок з усього світу "злітаються" на своє дивовижне свято – Книжковий ярмарок дитячої книги у Болоньї, Італія. Щороку він відкривається 2 квітня, а цю дату із 1967 року започатковано як День дитячої книги.

Книжки для дітей не одразу такими стали. Доволі довгий час дитячими історіями залишалися байки і притчі. Мабуть, власне дитяча книга з'явилася із появою казкарів. Відтоді вона розвивалася у своїх жанрах, категоріях та формах. І от тепер ми вже говоримо про дитячу літературу як важливу сферу не лише у житті дитини, а перш за все дорослої людини.

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Щоразу приїжджаючи на ярмарок дитячої книжки, я захоплююся атмосферою дива, яскравості й неповторності. На виставці тисячі книжок – і жодної схожої. Це справжня чарівна країна для художників. Можливо, тому їх тут найбільше. А дошка оголошень з роботами ілюстраторів – наче суцільний барвистий килим.

І книжки переважають не текстові, ілюстративні. Багато таких, де взагалі тексту немає – лише малюнки. Такі книжки я називаю інтернаціональними, бо їх прочитає кожен мешканець планети своєю мовою.

А яка мова в ілюстрації? Чуттєва, емоційна, індивідуальна. А це щоразу інше сприйняття, бо ваші відчуття рідко повторюються. Саме тому дитячі книжки перечитуються по декілька разів. Дитина вивчає себе, читаючи дитячу книжку.

Цьогоріч дитяча книга в Болоньї надто самобутня. Багато символізму й абстракції, філософії, авторського погляду. Дитяча книжка починає дорослішати, але як на мене – це не її історія. І гадаю, скоро ми повернемося до класичної інтерпретації, реалістичного зображення.

Світ дитячої книги через читання закликає змінюватися самому і довершувати довкілля. "Досліджуй", "вивчай", "створюй", "знаходь", "відчувай", "мрій" – про це говорять меседжі ярмарку.

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Дитяча книжка намагається стати зручною у сприйнятті. Тому і можна побачити так багато її варіацій. Усе залежить від потреби і від результату, який ви захочете отримати: насолодитися або дістати інформацію, створити ігрове дійство або сконструювати власний винахід. Сучасна дитяча книжка може вирішувати багато питань. Ви лише зумійте їх задати.

А ще дитяча книжка дуже любить товаришувати. Можливо, через це поряд з нею часто можна зустріти іграшку, олівці, шаблони для малювання чи письма, пазли, величезні карти та ігри-ходилки. Це доводить, що у книги немає меж, якщо вона шукає свого читача.

А вона шукає і не втомлюється. Ідіть їй назустріч, знайомте з нею дітей. Адже у вас лише одна можливість відчути чарівність дитячої книжки – через глибоке сприйняття вашої малечі.

Тож, привітайте дитячу книжку зі святом, подаруйте її вашій дитині!

Автор: Наталія Коваль, засновниця ТМ "АРТ", маркетинг-директорка видавництва "Ранок"