Сучасна королева: Летиція змінила пишну сукню на шкіряне звабливе вбрання

46-річна королева Іспанії Летиція вкотре продемонструвала свою сміливість до експериментів з образами. Так, дружина короля Філіппа VI днями приголомшила виходом в розкішній сукні і тіарі, а наступного дня екс-журналістка змінила королівський образ на шкіряне плаття з відвертими розрізами.

Королівське подружжя організувало 27 лютого урочистий прийом на честь офіційного візиту президента Перу Мартіна Альберто Віскарри та його дружини Марібель Діас Кабельо.

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Для виходу Летиція одягнула розшите квітковою аплікацією плаття з відкритими плечима і пишною спідницею від F. Varela. Завершили вечірній образ королеви тіара та інші діамантові прикраси.

Наступного дня, 28 лютого, Летиція у компанії президента Перу Мартіна Альберто Віскарри відвідали відкриття ARCO 2019 (ярмарок сучасного мистецтва) у виставковому комплексі Ifema, що у Мадриді.

Новий вихід королеви Іспанії став дещо відвертішим. Колишня журналістка приміряла шкіряну сукню довжини міді зі звабливими розрізами для ніг і глибоким декольте, яку доповнила бежевими човниками. Цікавим аксесуаром став чорний бант, яким Летиція зібрала волосся.