Сучасна королева: Летиція змінила пишну сукню на шкіряне звабливе вбрання

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Королева Летиція
Королева Летиція / Колаж LifeStyle 24

46-річна королева Іспанії Летиція вкотре продемонструвала свою сміливість до експериментів з образами. Так, дружина короля Філіппа VI днями приголомшила виходом в розкішній сукні і тіарі, а наступного дня екс-журналістка змінила королівський образ на шкіряне плаття з відвертими розрізами.

Королівське подружжя організувало 27 лютого урочистий прийом на честь офіційного візиту президента Перу Мартіна Альберто Віскарри та його дружини Марібель Діас Кабельо.

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Для виходу Летиція одягнула розшите квітковою аплікацією плаття з відкритими плечима і пишною спідницею від F. Varela. Завершили вечірній образ королеви тіара та інші діамантові прикраси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vorsten (@vorsten_nl)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Royal Addicted (@royal.addicted)

 

Наступного дня, 28 лютого, Летиція у компанії президента Перу Мартіна Альберто Віскарри відвідали відкриття ARCO 2019 (ярмарок сучасного мистецтва) у виставковому комплексі Ifema, що у Мадриді.

Новий вихід королеви Іспанії став дещо відвертішим. Колишня журналістка приміряла шкіряну сукню довжини міді зі звабливими розрізами для ніг і глибоким декольте, яку доповнила бежевими човниками. Цікавим аксесуаром став чорний бант, яким Летиція зібрала волосся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Royal Addicted (@royal.addicted)

 

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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