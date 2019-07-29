"Сучасна любов": у мережі з'явився довгоочікуваний трейлер серіалу з Енн Гетевей

Представники Amazon Prime вирішили порадувати своїх прихильників у мережі. Вони розмістили перший офіційний трейлер до серіалу "Сучасна любов" (Modern Love), одну з головних ролей в якому виконала Енн Гетевей.

Згідно з офіційними даними, прем'єра довгоочікуваного серіалу відбудеться 18 жовтня. А поки ж його автори роблять останні приготування до запуску популярного проекту. Зокрема, у мережі опублікували перший тизер, який одразу ж підкорив глядачів.

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Сюжет "Сучасної любові" заснований на колонці в журналі The New York Times. Кожна серія тут розповідатиме історію однієї пари, розкриваючи питання взаєморозуміння та поваги. Однак стосунки є не тільки різноманітними, але й складними, тому глядачі побачать, як головним героям вдається зберегти почуття, долаючи труднощі.

Цікаво, що кожний із 8 епізодів створювали різні сценаристи та режисери. Таке рішення автори проекту прийняли після успіху "Чорного дзеркала", де теж епізоди знімали різні голлівудські зірки.

"Сучасна любов" привернула увагу кіноманів і акторським складом. У багатосерійній кінострічці знялись такі знаменитості, як Енн Гетевей, Софія Бутелла, Ендрю Скотт, Джулія Гарнер, Дев Патель, Олівія Кук, Крістін Міліоті, Кетрін Кінер і інші.

Дивіться офіційний трейлер до серіалу "Сучасна любов": відео