Сучасна принцеса: як змінювався стиль Кейт Міддлтон після королівського весілля

Хоч Кейт Міддлтон не народилась у королівській родині, вона точно знає, якою повинна бути справжня сучасна принцеса. Відтак герцогиня Кембриджська щоразу демонструє особливу вишуканість та елегантність, притаманну істинним монархам. Тож як змінювався стиль Кейт Міддлтон з роками – дивіться в матеріалі LifeStyle 24.

Сьогодні, 9 січня, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон святкує 38-ий день народження. Після розкішного весілля з принцом Вільямом вона стала еталоном сучасної принцеси, яка стежить за модними трендами та водночас враховує всі королівські правила. У знаковий день журналісти LifeStyle 24 вирішили провести власне дослідження та простежити, в чому полягає особливість стилю Кейт Міддлтон.

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Перші виходи Кейт

Як не дивно, саме принцеса Діана своєрідно допомогла принцу Вільяму зустріти своє кохання. З дитинства спадкоємця британського престолу виховували не в таких строгих умовах, як вимагала Єлизавета ІІ. Принцеса Діана порушила королівські традиції, віддавши сина у садок та школу, де він проводив час з однолітками та не відчував себе надміру особливим.

Вже у підлітковому віці принц Вільям після мандрівок країнами Африки та Азії вирішив здобути освіту в одному з престижних університетів Великобританії. Ані батько, ані бабуся не були проти такого рішення, адже так монархи показали близькість нащадка до народу. Жив принц Вільям у звичайному гуртожитку, хоч і вікна його кімнати були зроблені з куленепробивного скла. До Університету Сент-Ендрюса в Шотландії вступила і донька бізнесменів Кейт Міддлтон.

Тоді стиль майбутньої герцогині був далеким від ідеалу: вона залюбки приміряла мінівбрання чи досить відверті образи. Під час першого знайомства з принцом Вільямом, за словами інсайдерів західних ЗМІ, Кейт Міддлтон крокувала подіумом у прозорій сукні та чорній спідній білизні. Впевнена хода та звабливий епатаж дівчини привернули увагу нащадка Її Величності, тому після благодійного показу він підійшов знайомитись з Кейт.



Образ Кейт Міддлтон у 2000-их роках / The Telegraph

Відтоді британка кілька разів відвідувала Букінгемський палац з друзями, а у 2004 році світ дізнався про її стосунки з принцом Вільямом. Саме з цього часу Кейт Міддлтон стала головною героїнею британських таблоїдів і змушена була відповідати королівським вимогам щодо вбрання.

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Кейт Міддлтон у 2004 році / Cosmopolitan

Замість коротких шортів та провокативних суконь вона почала одягати джинси та скромні кофти або ж делікатні плаття, які не викликали обурення у прихильників монархії. Та не зовсім вдалі вбрання один за одним сіяли сумніви у громадськості, що саме Кейт Міддлтон стане еталоном сучасної принцеси.



Невдале вбрання Кейт Міддлтон / Pinterest

Королівське весілля

Всі сумніви хейтерів розвіялись, коли у 2010 році принц Вільям нарешті освідчився Кейт Міддлтон. На оголошення цієї події щаслива герцогиня вийшла у синій сукні, що ознаменувала нову еру британської монархії.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон на оголошенні про заручини / Pinterest

Ще більший захват викликало вбрання Кейт Міддлтон на весіллі. Вперше церемонію одруження транслювали чи не в кожній країні світу, тому мільярди людей із захватом спостерігали, як майбутній король бере за дружину звичайну британку. Ця історія зворушила всіх, а Кейт Міддлтон одразу ж стала улюбленицею публіки.

До вівтаря вона пішла у розкішній сукні з чималим шлейфом від Сари Бертон – креативного директора Будинку Alexander McQueen. Вбрання сучасної принцеси було створене з елітного атласу та мережива, а інсайдери престижних видань подейкують, що до вибору долучилась Єлизавета ІІ.



Перша весільна сукня Кейт Міддлтон 29 квітня 2011 року / Getty Images

Образ Кейт Міддлтон настільки сподобався людям, що наречені з усього світу упродовж майже 10 років повторювали його. Відтак герцогиня Кембриджська задала тренд на весільне мереживо та стала своєрідною іконою стилю.

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Не менш вишуканий образ Кейт Міддлтон продемонструвала і на святковій вечірці з нагоди весілля.



Друга весільна сукня Кейт Міддлтон 29 квітня 2011 року / Getty Images

Особливості стилю Кейт Міддлтон

Королівське життя вимагає бездоганності – саме це правило затямила Кейт Міддлтон у перші ж дні після розкішного весілля. Громадськість очікувала на виходи сучасної принцеси та хотіла милуватись її витонченим стилем. Тому герцогиня Кембриджська, за порадою своїх новоспечених родичів, звернулась до стилістів. Саме вони упродовж багатьох років створювали образ Кейт Міддлтон, поєднуючи королівські протоколи з її власним стилем.

Перше, що забрали із гардероба Кейт Міддлтон, це мінівбрання. Такий одяг аж ніяк не личив обраниці принца Вільяма, тому після весілля його дружина жодного разу не порушила заборону. Натомість головним козирем Кейт стали приталені сукні, які чудово підкреслювали її струнку фігуру та виглядали досить витримано.



Кейт Міддлтон обирає приталені сукні / Pinterest

Цікаво, що близько 5 років за вбрання дружини принца Вільяма дбала її подруга та дизайнерка Наташа Арчер. Саме вона пропонувала Кейт Міддлтон виходити на публіку у витончених брендових пальтах та сукнях, здебільшого, прямого крою. Окрім цього, Наташа Арчер вправно робила акцент на округлий живіт герцогині під час її трьох вагітностей.



Кейт Міддлтон / Mirror

Однак у 2019 році герцоги Кембриджські вирішили кардинально змінити стиль британської красуні, адже на фоні Меган Маркл вона виглядала дещо тьмяно. До співпраці вони запросили Вірджинію Чедвік-Гілі – колишню редакторку британського Vogue. З її допомогою герцогиня Кембриджська почала одягатися значно яскравіше та цікавіше. Ще однією причиною для зміни стилістки стала вагітність Наташі Арчер.

Вірджинія – це нова секретна зброя Кейт. Вона внесла деякі зміни в гардероб герцогині для публічних виступів і допомогла їй знайти абсолютно нове відчуття впевненості. Кетрін вражена і дуже вдячна за допомогу,

– писав таблоїд The Daily Mail.

Упродовж року герцогиня Кембриджська зуміла вразити всіх прихильників яскравими виходами. Кейт Міддлтон залюбки приміряла для світських та офіційних заходів трендові кюлоти з шифоновими блузами, розкішні сукні від світових дизайнерів, приголомшливі пальта і капелюшки, які робили своєрідний акцент на її королівський титул.

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Бездоганний стиль Кейт Міддлтон / Getty Images / Twitter / @KensingtonRoyal

Не забувала Кейт Міддлтон по-особливому вшановувати пам'ять своєї легендарної свекрухи. Під час багатьох публічних виходів можна було простежити наслідування стилю принцеси Діани, яка була народною улюбленицею у Великобританії та беззаперечною іконою стилю.



Кейт Міддлтон наслідує стиль принцеси Діани / Instagram / @uk_royal

Кейт Міддлтон стала справжнім символом жіночності та елегантності для всіх британців. У кожному виході герцогиня демонструє не тільки свій особливий стиль, але й повагу до традицій британської монархії та вдячність народу за можливість представляти його на міжнародній арені. Ймовірно, саме тому герцогиня Кембриджська настільки ретельно ставиться до свого гардеробу та змалку вчить цього своїх трьох дітей – принців Джорджа і Луї та принцесу Шарлотту.