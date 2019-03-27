Сучасні українські театри: секс, скандали і незручні теми (18+)
Театр – одне з найдавніших культурних явищ. Але, як і все, театральне мистецтво пройшло ряд модифікацій, змінилося і підлаштувалося під сучасність. До Дня театру розповідаємо про незвичні українські театри, вистави яких варто побачити.
Табуйовані теми, сміливе вирішення постановки, максимальна відвертість. Не факт, що вистави.
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Київ
Звісно ж, найбільше нових і неординарних театрів у столиці.
Чорний квадрат
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У театрі багато вистав із сексуальним підтекстом
Хоча геть новим "Чорний квадрат" не назвеш, адже заснований він далекого 1991 року, проте сучасності їм не позичати! Це поки єдиний в Україні театр імпровізації. Тут усі вистави побудовані за принципом живої акторської гри, постійної імпровізації.
Що це дає глядачам? Безпосередню участь у виставі. Актори і гості театру повністю залучені у дійство. Вистава народжується на їхніх очах. Ні глядачі, ні навіть актори не знають, чим усе завершиться.
При театрі діє студія акторської майстерності. Тож, якщо маєте мрію спробувати себе у ролі актора – сміливо вперед! Щоправда, спочатку треба пройти відбір, головним критерієм якого є розкутість. Також діє студія для дітей.
У багатьох вистав театру провокаційні вже самі назви: "А в кінці стриптиз", "Офіс. Запали у собі бажання", "Пікнік сексуально стурбованих" і т. д.
PostPlay театр
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Гострі соціальні теми обожнюють у PostPlay театр
Цей театр – справжнісінький театральний андеграунд. Для своїх вистав вони обрали старе приміщення колишньої фабрики на Подолі. До речі, на свою територію PostPlay часто пускає виступати інші молоді театри, а фабрика слугує майданчиком для різноманітних перформенсів.
Самі актори і режисери театру називають своє дітище критичним театром. Бо зачіпають максимально гострі, незручні для суспільства теми.
Тематика вистав – від політичних до гендерно-чутливих.
Театр переселенця
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Театр, в якому розповідають справжні історії
"Водка. Є*ля. Телевізор" – так називається одна з вистав театру. Якщо ви хочете прийти в театр, щоб відпочити – вам не сюди. Тут ви почуєте справжні історії справжніх людей. Шквал емоцій, переживань і думок після перегляду гарантовано.
У цьому театрі майже немає яскравої картинки і екшену, вам запропонують щось на межі театральної гри і сповіді.
Театр переселенця є документальним театром, часто виїжджає на гастролі за кордон і точно заслуговує вашої уваги.
Львів
Domus
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Тут не бояться експериментів
Цей молодий театр створив львів’янин та переселенка з Криму. Власне своїми історіями актори піднімають гострі соціальні теми. Їздять з гастролями на схід України. Зокрема, вже виступали для жителів Северодонецька та Новоайдару. А у найближчому майбутньому їх чекають у Краматорську та Слов'янську.
Цікаво, що театр Domus функціонує в одному із спальних районів міста. А це нетипово для Львова, де практично усе культурне життя зосереджене в центрі міста.
Харків
Прекрасні квіти
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У цьому театрі грає Сергій Бабкін
Цей театр є професійним, але незалежним. Заснований трохи менше ніж 10 років тому (у 2011 році), працює у своєму власному жанрі – його заснували творці театру і називається він фанк-футуризм.
Команда театру намагається поєднати новинки театрального мистецтва зі старими традиціями. Щиро вболівають за виведення театрального життя країни на високий рівень.
Всього театр показує лише кілька вистав, однак з ними вони виступали на різноманітних фестивалях і мали успіх. При чому як в Україні, так і за межами рідної країни. У репертуарі є вистави-перформанси і вистави з такими провокативними назвами, як "SEX 2005". У виставі DRACULA в головній ролі на глядачів чекає Сергій Бабкін.