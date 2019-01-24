Суд проти гурту "Антитіла": позивач Лапковський не з’явився на засіданні

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Гурт "Антитіла"
Гурт "Антитіла" / Facebook / @Антитіла

Кілька днів тому в українському шоу-бізнесі розгорівся скандал між луцьким підприємцем Сергієм Лапковським та гуртом "Антитіла". Чоловік вимагав від музикантів більше 1 мільйона гривень за використання запатентованих ним нот і тональностей. Однак на першому судовому засіданні 24 січня він так і не з’явився.

Про несподіваний судовий позов проти "Антитіл" стало відомо 20 січня. За словами музикантів, група шахраїв на чолі з Лапковським Сергієм вирішила збагатитися на їхній творчості і тепер вимагає 1 018 692, 64 гривні. Позивач стверджує, що колектив під час створення своїх композицій використав його патент на корисну модель №74516 "Спосіб налаштування параметрів музичної композиції".

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Відтак, сьогодні, 24 січня, відбулось перше судове засідання у справі Сергія Лапковського. Ні сам позивач, ні його представники не з’явились в залі суду, про що стало відомо на офіційній сторінці у Facebook гурту "Антитіла". У повідомленні зазначили, що попередні адвокати підприємця Лапковського відмовилися представляти його інтереси в суді. Онлайн-трансляція засідання відбулась на Facebook-сторінці гурту.

Сьогоднішнє судове засідання, на жаль, відкладено, у зв'язку з тим, що пан Лапковський надіслав клопотання про зміну своїх адвокатів, через що не має змоги брати участі у засіданнях. Чи збирається він з’являтися особисто на наступні слухання – нам не відомо,
– повідомив адвокат гурту Ярослав Куц.

Тому наступне судове засідання перенесено на 11 лютого 2019 року.

Що відомо про гурт "Антитіла"?Український поп-гурт з Києва з'явився у шоу-бізнесі ще у 2008 році. Відтоді незмінним фронтменом гурту є Тарас Тополя. У гурт також входить четверо інших музикантів: Сергій Вусик (клавішні), Михайло Чирко (бас-гітара), Дмитро Жолудь (гітара) та Дмитро Водовозов (ударні). На рахунку групи 5 успішних альбомів: "Будувуду" (2008), "Вибирай" (2011), "Над полюсами" (2013), "Все красиво" (2015) та "Сонце" (2016). Репертуар музикантів переважно складається з українських синглів.

Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Скандал Музика Антитіла
Джерело: 24 канал
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