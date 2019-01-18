Суд виніс рішення щодо жорсткого вбивства онуки Моргана Фрімена: подробиці

17 січня суд Манхеттена засудив вбивцю 33-річної онуки відомого актора Моргана Фрімена, Ламара Девенпорта до 20 років в'язниці.

Про це пише видання The Sun. Жорстоке вбивство сталося влітку 2015 року. Тоді 33-річну Іден Хайнс знайшли мертвою у Нью-Йорку з численними ножовими пораненнями. На місці злочину було затримано її бойфренда Ламара Дейвенпорта, який перебував в стані наркотичного сп'яніння і сидів з ножем над тілом.

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Чоловік зарізав дівчину, намагаючись "вигнати диявола". "Диявол, геть, забирайся в ім'я Ісуса Христа! Я виганяю тебе!" – кричав Ламар. А після цього сусіди подивилися у вікно і побачили закривавлене тіло Ідени посеред вулиці.

Суд тривалий час розглядали справу і в результаті "пом'якшив" вирок через те, що вбивця був під впливом наркотичних речовин.

Додамо, що Іден Хайнс була онукою першої дружини Фрімена Дженетт Бредшоу, проте він завжди вважав її рідною.



Морган Фрімен і Іден Хайнс / Getty Images