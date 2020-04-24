24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Суддя "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав у 18 років: чарівне фото

- Читать новость на русском
Ектор Хіменес-Браво показав свілину з юнацьких років
Ектор Хіменес-Браво показав свілину з юнацьких років / Фото з відкритих джерел

Канадський та український шеф-кухар колумбійського походження, суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" на телеканалі СТБ Ектор Хіменес-Браво показав світлину 30-річної давності.

На архівній світлині, яку кулінар опублікував у своєму інстаграмі, майбутньому ресторатору 18 років. Кадр зроблений в Колумбійських Андах у 1990 році.

Читайте також Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 8 випуск: хто з 8 чорних фартухів покинув проєкт

48-річний телеведучий поділився з підписниками життєвими подіями, які встиг пройти від цього відрізку часу.

"Про моє життя можна писати книгу в двох томах: життя на 4 континентах, 3 війни, 3 рази на межі життя і смерті, шалене кохання та розчарування, бізнес та телебачення і звісно готування на сотнях різних кухонь світу. В житті є сумні і страшні моменти, але ми сильніші, ніж думаємо. Головне дивитись прямо і не звертати увагу на перешкоди,
 – розповів Хіменес-Браво.

Нагадаємо, у 2011 році Ектор Хіменес-Браво прийняв запрошення та став головним суддею кулінарного шоу "Мастер Шеф", де навчає та судить молодих українських кулінарів-аматорів та професіоналів.

Успішний ресторатор очолює міжнародну консалтингову компанію Bravo Restaurant Group, яка займається відкриттям ресторанів по всьому світові.

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Найкращі іноземні фільми, які варто переглянути на онлайн-кінофестивалях
сьогодні , 13:40 Найкращі іноземні фільми, які варто переглянути на онлайн-кінофестивалях
Єлизавета Герасимюк
Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
сьогодні , 09:22 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз