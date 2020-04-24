Суддя "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав у 18 років: чарівне фото
Канадський та український шеф-кухар колумбійського походження, суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" на телеканалі СТБ Ектор Хіменес-Браво показав світлину 30-річної давності.
На архівній світлині, яку кулінар опублікував у своєму інстаграмі, майбутньому ресторатору 18 років. Кадр зроблений в Колумбійських Андах у 1990 році.
Читайте також Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 8 випуск: хто з 8 чорних фартухів покинув проєкт
48-річний телеведучий поділився з підписниками життєвими подіями, які встиг пройти від цього відрізку часу.
"Про моє життя можна писати книгу в двох томах: життя на 4 континентах, 3 війни, 3 рази на межі життя і смерті, шалене кохання та розчарування, бізнес та телебачення і звісно готування на сотнях різних кухонь світу. В житті є сумні і страшні моменти, але ми сильніші, ніж думаємо. Головне дивитись прямо і не звертати увагу на перешкоди,
– розповів Хіменес-Браво.
Нагадаємо, у 2011 році Ектор Хіменес-Браво прийняв запрошення та став головним суддею кулінарного шоу "Мастер Шеф", де навчає та судить молодих українських кулінарів-аматорів та професіоналів.
Успішний ресторатор очолює міжнародну консалтингову компанію Bravo Restaurant Group, яка займається відкриттям ресторанів по всьому світові.
Читайте також
-
Дружина Дмитра Комарова двозначно прокоментувала його фото: Їдь вже, скільки можнасьогодні , 14:43
-
Ексучасниця "Холостяка" розповіла про участь у шоу: Максим не зробив нічого, щоб я закохаласясьогодні , 16:24
-
Пишнотіла модель Іскра Лоуренс стала мамою: мережу зачарувало перше фото малюкасьогодні , 10:06