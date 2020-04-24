Суддя "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав у 18 років: чарівне фото

Канадський та український шеф-кухар колумбійського походження, суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" на телеканалі СТБ Ектор Хіменес-Браво показав світлину 30-річної давності.

На архівній світлині, яку кулінар опублікував у своєму інстаграмі, майбутньому ресторатору 18 років. Кадр зроблений в Колумбійських Андах у 1990 році.

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48-річний телеведучий поділився з підписниками життєвими подіями, які встиг пройти від цього відрізку часу.

"Про моє життя можна писати книгу в двох томах: життя на 4 континентах, 3 війни, 3 рази на межі життя і смерті, шалене кохання та розчарування, бізнес та телебачення і звісно готування на сотнях різних кухонь світу. В житті є сумні і страшні моменти, але ми сильніші, ніж думаємо. Головне дивитись прямо і не звертати увагу на перешкоди,

– розповів Хіменес-Браво.

Нагадаємо, у 2011 році Ектор Хіменес-Браво прийняв запрошення та став головним суддею кулінарного шоу "Мастер Шеф", де навчає та судить молодих українських кулінарів-аматорів та професіоналів.

Успішний ресторатор очолює міжнародну консалтингову компанію Bravo Restaurant Group, яка займається відкриттям ресторанів по всьому світові.