Суддя Нацвідбору Євробачення-2019 назвав головний недолік виступу гурту KAZKA: деталі

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Суддя Нацвідбору Євробачення-2019 назвав головний недолік виступу гурту KAZKA
Суддя Нацвідбору Євробачення-2019 назвав головний недолік виступу гурту KAZKA / Facebook / @Ueurovision

У суботу, 16 лютого, в Україні відгримів другий півфінал Національного відбору Євробачення-2019, який відзначився чималою критику. Чи не найбільше хвилю коментарів отримав популярний гурт KAZKA.

Ще під час виступу колективу у мережі активізувались люди, які запровадили своєрідний флешмоб #NOKAZKA. Таким чином українці відверто показали, що спів солістки колективу далекий від ідеалу, відтак KAZKA не може здобути перемогу на шоу.

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Та попри шквал критики популярний колектив все ж вийшов у фінал Національного відбору. За словами Андрія Данилка, розмови щодо виступу KAZKA будуть точитись, адже це побічний ефект їхньої слави. Запальний музикант перервав Джамалу на півслові та підтримав гурт.

Після шоу свою думку вирішив висловити і Євген Філатов, який вдруге зайняв суддівське крісло вокального проекту. Артист відверто заявив, чому KAZKA отримав такі низькі бали від суддів та глядачів. За його словами, головною проблемою популярного колективу є невдалі живі виступи, які спричинені хвилюванням солістки гурту Олександри Заріцької. 

KAZKA отримала від мене 5 балів. Це середній бал за виступ, який я виніс, ґрунтуючись на тому, що побачив і почув, сидячи в залі. Для багатьох стало несподіванкою, що група, що володіє такою вірусною популярністю, отримала досить низьку оцінку глядачів. Але цьому є очевидне пояснення. Змушений констатувати той факт, що проблеми з живим виконанням, які виникли у KAZKA в минулому Нацвідборі, як і раніше актуальні. Тут швидше справа не тільки в інтонування, а й в хвилюванні на сцені,
– пояснив Євген Філатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Maneken (@themaneken)

Фаворити Національного відбору все ж поборються за перемогу в конкурсі. Однак під час оголошення результатів голосування Олександра Заріцька не приховувала свого здивування щодо таких низьких балів, що розсмішило мережу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Риса (@risa_shh)

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На Національному відборі гурт KAZKA презентував свою ліричну пісню Apart. У композиції ніжно звучала сопілка, а номер колективу доповнили бек-вокалістки, вбрані в національний одяг, що додавало колориту пісні. 

Нацвідбір Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ гурту KAZKA

 

 

 

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Музика KAZKA
Джерело: 24 Канал
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