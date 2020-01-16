"Судити по совісті": фільм про справедливого адвоката, знятий на реальних подіях

Інколи нам здається, що у світі бракує справедливості і мало хто хоче за неї боротися. Однак фільм "Судити по совісті", в основу якого покладено реальні історичні події, готовий довести протилежне. Американська драма про чесність та неупередженість молодого адвоката вже сьогодні, 16 січня, стартує в українських кінотеатрах.

В сюжет фільму "Судити по совісті" закладено реальні події з життя адвоката Стівенсона, який нині працює професором юридичного факультету Нью-Йоркського університету. Також фахівець у сфері юриспруденції є засновником та директором "Ініціативи рівного правосуддя". Так, головним персонажем у стрічці "Судити по совісті" – постає він, чесний і справедливий американець.

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Завдяки його зусиллям у США скасували можливість виносити смертельні вироки особам, які не досягли 18 років. Що найцікавіше, відомий американський юрист сам виступив співавтором сценарію до фільму "Судити по совісті". Щодо знімальної групи – у режисерське крісло сів Дестін Креттон, відомий своєю роботою над "Скляним замком".



Реальний Браян Стівенсон / Refinary29

За сюжетом, темношкірий юрист Браян Стівенсон, якого зіграє Майкл Б. Джордан, живе по совісті. Чи не все своє життя він присвятив пошуку справедливості. Особливої вираженості його неупередженість набувала тоді, коли утисків зазнавали найбільш незахищені верстви населення. Зокрема, ті, які проживали в районах гетто. Якось він натрапляє на справу Волтера Макмілліана, якого зіграє оскароносний Джеймі Фокс.

У фільмі він – темношкірий чоловік, який протягом багатьох років наполегливо працював задля своєї сім'ї і разом з дружиною ростив дев'ятеро дітей. На його плечі несправедливо звалюється вбивство, яке він нібито скоїв. Місцеві органи влади не зважають на його алібі – у момент злочину чоловік був у людному місці в компанії друзів. Справедливий юрист Стівенсон вирішує йому допомогти.

"Судити по совісті": трейлер українською дивитися онлайн