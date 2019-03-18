Судовий рекорд: зірці "Відчайдушних домогосподарок" загрожує позов у 500 мільярдів доларів

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Зірку "Відчайдушних домогосподарок" Фелісіті Гаффман звинуватили у шахрайстві
Зірку "Відчайдушних домогосподарок" Фелісіті Гаффман звинуватили у шахрайстві / www.ap.org

У Голлівуді розгорівся чималий скандал: зірку серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Фелісіті Гаффман звинуватили у шахрайстві. Акторці висунули позов у рекордні 500 мільярдів доларів.

Як повідомляє DeadLine, резонансну справу розглядають у Вищому суді округу Сан-Франциско. До служителів Феміди звернулись батьки абітурієнтів, які стверджують, що стали жертвами шахрайської схеми. 

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За словами позивачів, акторка Фелісіті Гаффман та її колега Лорі Лафлін є шахрайками, через яких абітурієнти не змогли поступити до престижних коледжів та університетів. Зокрема, Дженніфер Кей Той, чий син став жертвою кримінальної схеми, звинувачує акторок в заподіянні моральної шкоди, цивільній змові і шахрайстві. Вона стверджує, що інші абітурієнти були зараховані на навчання за допомогою корупції в навчальних закладах. 

Я розумію, чому мого сина не прийняли в коледж – все це через змову багатих людей і директорів навчального закладу. Я злюся і сумую, оскільки відчуваю, що мій син, моя єдина дитина, був позбавлений можливості вчитися в коледжі не тому, що погано готувався, а тому, що багатії вирішили, що їхні діти пройдуть без труднощів – за допомогою грошей, брехні і підкупу,
– заявила Дженніфер Кей Той. 

Здідно з даними прокурорів, Фелісіті Гаффман і Лорі Лафлін були серед 50 осіб, які вступили у змову, щоб підірвати конкурсні надходження студентів в елітні коледжі та університети. Зірку "Відчайдушних домогосподарок звинувачують у передачі хабара в 15 тисяч доларів, щоб підвищити показники її доньки при вступі. Це зафіксували працівники ФБР, які вели стеження за зловмисницями. Тепер голлівудським знаменитостям загрожує позов на рекордні 500 мільярдів доларів. 

Скандальна справа вже повпливала на кар'єру акторок. Фелісіті Гаффман і Лорі Лафлін втратили роботу, після чого видалили свої сторінки у всіх соціальних мережах. 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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