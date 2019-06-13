Судовий розгляд розлучення Слави та Едгара Камінських перенесли: відома причина

Прихильники Слави Камінської, яка виступає у складі популярного гурту "НеАнгели", досі не можуть оговтатись від новини про її розлучення з пластичним хірургом Едгаром. 12 червня мало відбутись судове засідання у їхній справі, однак його перенесли.

Як повідомляє ТСН, розгляд справи щодо розлучення Едгара та Слави Камінських мав відбутись у Подільському районному суді міста Києва. Однак служителі Феміди не змогли скасувати шлюб, оскільки зіркове подружжя проігнорувало засідання. У залі були присутні тільки юристи Едгара Камінського, які підтримали рішення про перенесення розгляду справи на інший день.

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Водночас представники Слави з "НеАнгелів" повідомили, що співачці потрібний додатковий час, щоб врегулювати всі спірні питання. Наразі судді запланували розгляд справи на 1 липня.

Відомо, що пара прагне уникнути в цій ситуації розголосу, тому попросила служителів Феміди наступне засідання зробити закритим. відтак представники ЗМІ та громадськість зможе дізнатись деталі розлучення Слави та Едгара тільки з офіційних документів суду.

Що відомо про розлучення Слави та Едгара Камінських?

Слава та Едгар Камінські були однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі. Після весілля пари, яке відбулось 16 липня 2014 року, закохані часто з'являлись на світських заходах, демонструючи сімейну ідилію. Полюбляли Едгар і Слава публікувати спільні фото з двома спільним дітьми – 4-річним Леонардом і 3-річною Лаурою.

Однак 5 червня на сайті Подільського районного суду з'явилась заява на розлучення. Її подав Едгар Камінський 19 квітня. Після поширення інформації у ЗМІ ані Слава, ані її екс-коханий не коментували причин розриву.

Згодом відомий пластичний хірург опублікував допис, у якому звернувся до всіх хейтерів, які засипали його сторінку гнівними коментарями. Едгар Камінський пояснив, що вперше подав на розлучення у 2017 році, однак засіданням суду скасував заяву. Упродовж 2 років він давав собі шанс передумати, однак вирішив все ж довести справу до кінця. Про причини розлучення Едгар вирішив не говорити, наголосивши, що його зможуть зрозуміти тільки найближчі люди.

Істинну причину нашої ситуації знають і можуть зрозуміти тільки близькі люди. Їх не більше 20-ти чоловік. Вони непублічні і не коментують фотографії. Але саме їм відомо, чому так сталося і, повірте, у них немає питань. Я прошу не спекулювати на темі нашої сім'ї. Вам буде складно зрозуміти, що сталося. Ви 100% не знаєте нас. Мені і самому до сих пір не віриться,

– заявив Едгар Камінський.

Натомість Слава уникає спілкування з журналістами та відмовляється коментувати приватне життя. У мережі вона опублікувала двозначну картинку, яка може свідчити про егоїстичність її чоловіка.



Розлучення Слави та Едгара Камінських / Instagram / @babaslavka