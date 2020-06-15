Відома співачка з дня на день стане мамою. При надії Джамала продовжує позувати на камеру та демонструвати щоразу округліший животик. Для чергової зйомки вона обрала легку сукню з анімалістичним принтом, яка вигідно підкреслила її вагітні форми.

Джамала як ніхто інша з зіркових матерів прагне зафіксувати всі зміни свого тіла під час вагітності. На останньому терміні вона не відмовляється від стильних зйомок, результатами яких ділиться на особистій сторінці в інстаграмі. Попри те, що артистка приміряла безліч вишуканих суконь, які акцентують на її округлому животику, їй щоразу вдається вражати новими образами.

До теми У помаранчевій сукні: вагітна Джамала замилувала мережу літнім образом

Так, майбутня матуся позувала перед камерою у кав'ярні Takava, співвласником якої є її чоловік Бекір. Джамала всіляко підкреслювала свою вагітність, чому сприяв й її аутфіт. Вона постала в повітряній сукні довжини міді з анімалістичним принтом та відвертим декольте. Зірка накинула поверх вбрання довгий джинсовий піджак з великими кишенями та оригінальним дизайном. Look завершило масивне взуття на шнурівках кремового кольору.

Джамала позувала з легким макіяжем, який підкреслив очі та додав свіжості її образу. Варто зазначити, що під час першої вагітності зірка відмовилася від зйомок значно раніше й не з'являлася публічно на такому пізньому терміні.



Вагітна Джамала замилувала мережу зйомкою перед пологами / Фото: Instagram / @jamalajaaa



Вагітна Джамала замилувала мережу зйомкою перед пологами / Фото: Instagram / @jamalajaaa