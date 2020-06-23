Старша донька знаменитої української співачки Олі Полякової Маша продовжує розбурхувати мережу провокативними світлинами. 15-річна дівчина поділилася фото, на яких позує у літній сукні з глибоким декольте.

Маша Полякова продовжує привертати до себе увагу. За її акаунтом в інстаграмі стежать майже 160 тисяч користувачів мережі. Саме там вона публікує різноманітні кадри та, за прикладом зіркової мами, розвиває особистий блог. Днями на сторінці Маші з'явилася чергова серія спекотних знімків.

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Маша вирішила поділитися з прихильниками варіантом стильного літнього аутфіту. Вона позувала на катері, насолоджуючись сонячним днем.

Зіркова донька для водної прогулянки обрала літню білу сукню з квітковим принтом. Акцент у такому вбранні зробила на декольте. Маша доповнила look масивним намистом сріблястого кольору у вигляді ланцюга та чорними сонцезахисними окулярами. Волосся Полякова вклала рівно і похизувалася природною красою, поставши перед камерою без макіяжу.



Маша Полякова у сукні з глибоким декольте / Instagram / @mashapolyakova



Літній образ Маші Полякової / Instagram / @mashapolyakova

У дописі Маша запитала підписників, чи сподобалося їм дистанційне навчання. Нагадаємо, вона закінчила 9 клас і тиждень тому відсвяткувала з однокласниками випускний. Маша вирішила продовжити навчання поза межами школи, проте поки що не розсекречує, який шлях обрала для себе.