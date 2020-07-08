Співачка з нагоди дня народження сина організувала справжнє свято, на якому підкорила стильним образом. Ірина Федишин з'явилась у вишуканій сукні з квітковим принтом довжини максі, яка вигідно підкреслювала її фігуру.

6 липня молодшому сину зірки Олегу виповнилось 5 років. День народження хлопчик провів у сімейному колі й отримав подарунки від люблячих батьків. Проте Ірина Федишин не стала обмежуватися скромним святкуванням і організувала для іменинника два торжества, образи для яких показала в інстаграм-профілі.

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Якщо для родинного свята співачка обрала стильний м'ятний топ та білі штани, то для гучної події підібрала елегантний look.

Образ Ірини Федишин

Зірка постала у квітковій сукні фасону "рибка". Приталене вбрання з відвертим декольте фантастично виглядало на стрункій Ірині Федишин та оголювало тендітні плечі. Квітковий принт – справжній тренд цього літнього сезону, тому фешн-образ співачки може стати прикладом для вибору look справжніх модниць.

З нагоди торжества вона зробила укладку в стилі голлівудських зірок, вклавши волосся у локони. Не забула Ірина Федишин і про ніжний макіяж з акцентом на очі та нюдовою помадою.

Знамениті батьки для сина-іменинника забезпечили святкову атмосферу численними кульками, фотозоною, аніматорами у костюмах зайчиків, великим тортом та гарним настроєм. Усмішки на сходили з облич люблячих батьків та вдячних дітей.