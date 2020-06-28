У сукні з квітковим принтом: Кейт Міддлтон показала бездоганний літній образ – фото

Герцогиня Кембриджська вже з'являлась на публіці після тривалої ізоляції. Під час другого виходу Кейт Міддлтон відвідала дитячий госпіс в Норфолку, де власноруч посадила соняшник. Для благодійної ініціативи вона обрала сукню довжини міді з квітковим принтом.

Королівська родина суворо дотримувалася режиму ізоляції й лише після послаблення карантинних обмежень поступово повертається до звичного ритму життя. Напередодні Кейт Міддлтон відвідала садовий центр Fakenham, а вдруге з'явилася на публіці в дитячому госпісі East Anglia Children's Hospices, чим поділилась на офіційній сторінці в інстаграмі.

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До закладу герцогиня Кембриджська завітала з великим соняшникому у руках. Рослину вона висадила в медичному центрі, як пам'ять про 9-річного хлопчика, який нещодавно помер від рідкісної хвороби. Кейт Міддлтон також допомогла висадити й інші квіти, які прикрасили тереторію госпісу.

Представниця королівської родини зізналася, що турбота, яку вона відчула від працівників центру до маленьких пацієнтів, викликає у неї захват і надихає.

Образ Кейт Міддлтон

Для благодійного виходу герцогиня Кембриджська обрала легку сукню вільного крою лілового кольору з квітковим принтом. Таке вбрання довжини міді з рукавами-ліхтариками – справжній тренд цього літнього сезону.

Ніжний образ Кейт Міддлтон доповнила замшевими босоніжками нюдового кольору на танкетці. Легка укладка та лаконічні прикраси – золоті сережки й родинний перстень – виглядали приголомшливо у поєднанні зі свіжим стильним look.



Кейт Міддлтон у сукні з квітковим принтом / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон у сукні з квітковим принтом / Фото Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Міддлтон у сукні з квітковим принтом / Фото Instagram / @kensingtonroyal