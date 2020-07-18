Іспанська королева Летиція вкотре продемонструвала стильний аутфіт під час чергового виходу у світ. Її Величність постала перед публікою у легкій літній сукні, якою зачарувала шанувальників.

Королівське подружжя Іспанії продовжує свій тур містами країни з метою підтримки економічної, соціальної і культурної діяльності після поширення коронавірусної хвороби. Вчора, 17 липня, вони відвідали Музей образотворчих мистецтв в Більбао.

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Образ королеви Летиції

Її Величність під час кожного публічного виходу демонструє чудовий смак в одязі. Вона постає як у вишуканому вбранні, так і в повсякденних аутфітах. Таким чином показує, що кожна жінка може виглядати бездоганно у будь-якому образі.

47-річна Летиція завітала до Музею образотворчих мистецтв у легкій літній сукні з квітковим принтом. Таке вбрання підкреслило її жіночність. Королева доповнила look світлими босоніжками на високій платформі. Волосся вона вклала у легкі локони та зібрала у високий хвіст. Зазначимо, що дружина короля Філіпа часто з'являється на публіці з такою зачіскою. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж з акцентом на очах.



Королева Летиція у сукні з квітковим принтом / Фото: Getty Images

Філіп поруч із дружиною позував у чорних штанах, білій сорочці та синьому піджаку. Поєднав вбрання з елегантними туфлями. Подружжя не забуває про захист від пандемії коронавірусу, яка досі триває у світі, тому в турі обов'язково одягає захисні маски.



Королева Летиція та король Філіп IV під час туру / Фото: Getty Images