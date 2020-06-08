Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна вирішила відсвяткувати день народження, який вже минув, у компанії друзів. Вона влаштувала веселу вечірку на природі.

25 травня Маші Єфросиніній виповнився 41 рік. Оскільки на той час була дощова погода та тривав суворий карантин, то зірка вирішила провести цей день у компанії чоловіка та дітей. Проте, як тільки ізоляція стала менш суворою і настало справжнє літо, Маша відправилася на природу разом із друзями. Фото та відео з вечірки вона публікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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День народження Маші Єфросиніної

Пікнік у колі близьких друзів був душевним та веселим. На зеленій галявині встановили намет, під яким накрили красивий святковий стіл, прикрашений свічками та квітами. У інстаграм-сторіс Маші можна побачити телеведучого Сергія Притулу, який також був серед запрошених гостей. Відео зі святкувань опублікували на ютуб-каналі Glam Wish.

День народження Маші Єфросиніної: дивіться відео онлайн

Святковий образ телеведучої

Для такої вечірки Єфросиніна обрала легку сукню-вишиванку білого кольору з широкими рукавами. На обличчі вона зробила природний макіяж, а волосся вклала рівно. На фото, яке Маша поширила на особистій сторінці в інстаграмі, вона позує босоніж і з величезним келихом в руках. Видно, що такий день подарував знаменитості багато позитивних емоцій, адже вперше за довгий час вона побачилася із рідними серцю людьми.