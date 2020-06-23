Фіналістка десятого сезону найромантичнішого реаліті-шоу країни "Холостяк" Дана Оханська прогулялася вуличками Києва. Дівчина показала прихильникам, який look обрала для сонячного літнього дня.

Дівчина опублікувала фото на особистій сторінці в інстаграмі. Дана обожнює подорожувати, проте наразі обмежує себе в цьому і не поспішає відправлятися за кордон. Поки що Дана влаштовує прогулянки столицею.

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Дана насолоджується літніми днями, промінням яскравого сонця. Вона не сумує, а радіє кожній хвилині. Після участі у проєкті "Холостяк" власниця модельного агентства здобула популярність і тепер за її життям стежать понад 100 тисяч користувачів інстаграму. Вона невпинно ділиться з шанувальниками новинами та чарівними кадрами.

Для прогулянки столицею України Дана обрала довгу сукню чорного кольору з двома високими розрізами на ногах. Поєднала вбрання із білими кросівками. Хорошим доповненням образу став чорний чокер на шиї. Волосся Оханська вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Дана Оханська у сукні з розрізами / Instagram / @dana_okhanska

Дана позувала у парку, посеред красивої природи. У руці вона тримала прохолодний напій та з усмішкою ловила сонячні проміння.



Дана Оханська на прогулянці в Києві / Instagram / @dana_okhanska