Незважаючи на пандемію коронавірусу, усі модниці прагнуть виглядати стильно та зручно навіть під час короткотривалих прогулянок в період карантину. Та й ніхто не відміняв подорожі Україною, у яких теж хочеться відчувати себе першою модницею. Чому цей принт не зникає з прилавків магазинів вже декілька років та є актуальним цьогоріч – читайте на LifeStyle 24.

Незважаючи на актуальні тенденції цього року, серед яких впевнено лідирують шорти-бермуди, кюлоти, босоніжки з квадратною підошвою, панамки та інші речі, вже не один рік на вулицях міст можна побачити завжди актуальний та стильний ретро-принт "полька-дот". В народі його ще називають як "горох", повідомляє 24 канал. Такий трендовий принт ви побачите на різноманітних блузах, спідницях та сукнях, а пасуватиме він як до офісного робочого дня, так і до романтичної прогулянки ввечері.

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Тільки пам'ятайте, що дрібний горох вас візуально робитиме стрункішими, а от великий горох, навпаки, додаватиме ваги. Аксесуари в таких образах не менш важливі, – різноманітні капелюшки, сережки та окуляри, стильне взуття та сумочки ідеально пасуватимуть до цього принта. До речей з таким принтом також чудово підійдуть однотонні жакети та навіть кросівки.

У 2020 році після послаблення карантину на офіційних заходах такий принт вже демонстрували Меланія Трамп, Кейт Міддлтон, королева Летиція та інші. Тому сміливо одягайте речі з таким принтом, а на прикладі суконь LifeStyle 24 вам продемонструє, з чим можна їх поєднувати.

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