Сукня Кайлі Дженнер завдала мільярдерці чимало дискомфорту на вечірці Оскару-2020: фото

Аби саме їхній образ увійшов до модного переліку червоної доріжки Оскара-2020 та вечірки Vanity Fair, зіркам довелося вдатися до сміливих експериментів. Так, Кайлі Дженнер спромоглася приголомшити публіку, проте впродовж вечора страждала від власної розкішної, але дискомфортної сукні.

З кожним роком світовим знаменитостям все складніше вразити вибагливу фенш-спільноту. Кожен їхній публічний вихід під загрозою критики хейтерів. Проте найпрестижніша кінопремія сезону нагород Оскар-2020 вимагає ретельної підготовки та сумлінної роботи стилістів. Часом, заради краси зіркам доводиться жертвувати особистим комфортом.

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Не стала винятком й 22-річна Кайлі Дженнер, яка виблискувала перед спалахами камер на щорічній вечірці Vanity Fair. Для світського заходу дівчина обрала чи не найефектніше вбрання. На ній обтисла сукня від британського будинку високої моди Ralph & Russo, розшита камінням. Вбрання дозволило моделі оголити плечі, а її спокусливе декольте прикрасила чорна фатинова"хвиля".



Кайлі Дженнер на вечірці Vanity Fair / Instagram / @ralphandrusso



Кайлі Дженнер на вечірці Vanity Fair / Instagram / @ralphandrusso

Проте такий бездоганний аутфіт завдав чимало клопоту Кайлі впродовж всього вечора. Як виявилося, сукня чудово пасувала для статичних позувань, проте суттєво обмежила рухи мільярдерки за межами червоної доріжки. Як зізналася сама Кайлі, вона навіть не могла сидіти в авто.

Я не могла сісти, але це було того варте,

– підписала знімки модель.



Кайлі Дженнер на вечірці Vanity Fair / Instagram / @kyliejenner