Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою

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Андре Тан випусив дебютну колекцію весільного одягу
Андре Тан випусив дебютну колекцію весільного одягу / Прес-служба

Український дизайнер Андре Тан вперше за 20 років презентував колекцію весільних суконь. Лінію елегантного вбрання для наречених він розробив спільно із модельєром Іриною Котапською. Якими будуть тренди весільних суконь – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

За словами Андре Тана, натхненням для створення 27 розкішних суконь стала французька столиця. Не даремно Париж називають містом любові і романтики: саме таким настроєм просякнута дебютна весільна колекція дизайнера. Старовинні вулиці, витончена архітектура та атмосфера – все це знайшло місце у силуетах та декорі кожного вбрання нареченої. 

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Для Андре Тан Париж має особливе значення, бо саме тут він знаходить натхнення для створення нових та неповторних колекцій. Арки вулиці Ріволі, замки Версаль і Фонтенбло, розкішні бутики Фобур Сент-Оноре, арт-галереї Сен-Жермен – у цьому місті він знає кожну вулицю, кожен закуток, історію архітектури. Може сам пройти столицею і розказувати про неї так, як тільки він його відчуває. Адже Париж – це невід'ємна частина самого Андре Тана,
– розповіла представниця дизайнера Катерина Ушкалова. 

Знаменитий модельєр дав кожній сукні назву, яка безпосередньо пов'язана з Парижем. Андре Тан переконує, що його вбрання для наречених – це окремі історії, з якими пов'язані його мрії і спогади. Дизайнер радить красуням перед покупкою ознайомитися з описами суконь і вибрати саме ту, яка найближча їй за духом.

Дивіться презентацію колекції весільних суконь Андре Тана у відео:

Одним з напрямків Андре Тана завжди були вечірні сукні. Він полюбляє працювати з неординарними фактурами та кроєм. Але найголовніше те, що дизайнер упродовж 20 років одягає і робить жінок прекрасними та неповторними. Тому саме весільні сукні були наступним кроком у місії Андре Тана – зробити кожну жінку гарною та щасливою,
– додала Катерина Ушкалова. 

У дебютній колекції є плаття з пишними силуетами  та навіть штанний костюм. Тому кожна дівчина зможе втілити свою дитячу мрію та постати перед вівтарем у приголомшливому вбранні. Андре Тан надав перевагу класичним білим та молочним кольорам, а деякі сукні вручну розшиті кристалами чи загадковою вишивкою. Головними хітами колекції можна сміливо назвати сукні з пір'ям і асиметричними спідницями. 


Весільні сукні від Андре Тана / прес-служба дизайнера

У Києві знаменитий дизайнер вже презентував свою колекцію. Гостями заходу були вітчизняні знаменитості, зокрема, ведуча Катя Осадча, психолог і телеведуча Наталія Холоденко, хореограф Олена Шоптенко, архітектор Світлана Дуденко та модель і фотограф Соня Плакидюк. А от подіумом прокрокувала співачка Злата Огневич, яка, за словами дизайнера, є дівчиною в стилі Андре Тана. 

Для презентації цієї колекції я вибрав чотирьох героїнь, абсолютно різних за темпераментом і стилем: актрису і ведучу Анну Буткевич, співачку Злату Огневич, телеведучу Іванну Онуфрейчук і блогеру Тетяну Парфільева. Всі вони уособлюють дівчину в моєму стилі, стилі-Андре Тан. Адже за кожною ідеальною сукнею приховується особлива жінка,
– розповів Андре Тан. 


Адре Тан та зіркові гості на презентації весільної колекції / прес-служба дизайнера

Та на цьому неперевершеному експерименті Андре Тан не має наміру зупинятись. У 2019 році планується багато проектів і колаборацій. Нещодавно модельєр випустив колекцію стильних сонцезахисних окулярів. Наступним кроком у планах – презентація дебютної колекції дитячого взуття і вже другу лінійку дитячого одягу. У знаменитого дизайнера є чимало планів, адже бренду Андре Тан виповнюється 20 років і він не планує зупинятися на досягнутому, а буде продовжувати дивувати непередбачуваними колекціями та проектами.

Дизайнер Анлре Тан на презентації одягу
Дизайнер Анлре Тан на презентації одягу / прес-служба

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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