Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою

Український дизайнер Андре Тан вперше за 20 років презентував колекцію весільних суконь. Лінію елегантного вбрання для наречених він розробив спільно із модельєром Іриною Котапською. Якими будуть тренди весільних суконь – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

За словами Андре Тана, натхненням для створення 27 розкішних суконь стала французька столиця. Не даремно Париж називають містом любові і романтики: саме таким настроєм просякнута дебютна весільна колекція дизайнера. Старовинні вулиці, витончена архітектура та атмосфера – все це знайшло місце у силуетах та декорі кожного вбрання нареченої.

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Для Андре Тан Париж має особливе значення, бо саме тут він знаходить натхнення для створення нових та неповторних колекцій. Арки вулиці Ріволі, замки Версаль і Фонтенбло, розкішні бутики Фобур Сент-Оноре, арт-галереї Сен-Жермен – у цьому місті він знає кожну вулицю, кожен закуток, історію архітектури. Може сам пройти столицею і розказувати про неї так, як тільки він його відчуває. Адже Париж – це невід'ємна частина самого Андре Тана,

– розповіла представниця дизайнера Катерина Ушкалова.

Знаменитий модельєр дав кожній сукні назву, яка безпосередньо пов'язана з Парижем. Андре Тан переконує, що його вбрання для наречених – це окремі історії, з якими пов'язані його мрії і спогади. Дизайнер радить красуням перед покупкою ознайомитися з описами суконь і вибрати саме ту, яка найближча їй за духом.

Дивіться презентацію колекції весільних суконь Андре Тана у відео:

Одним з напрямків Андре Тана завжди були вечірні сукні. Він полюбляє працювати з неординарними фактурами та кроєм. Але найголовніше те, що дизайнер упродовж 20 років одягає і робить жінок прекрасними та неповторними. Тому саме весільні сукні були наступним кроком у місії Андре Тана – зробити кожну жінку гарною та щасливою,

– додала Катерина Ушкалова.

У дебютній колекції є плаття з пишними силуетами та навіть штанний костюм. Тому кожна дівчина зможе втілити свою дитячу мрію та постати перед вівтарем у приголомшливому вбранні. Андре Тан надав перевагу класичним білим та молочним кольорам, а деякі сукні вручну розшиті кристалами чи загадковою вишивкою. Головними хітами колекції можна сміливо назвати сукні з пір'ям і асиметричними спідницями.



Весільні сукні від Андре Тана / прес-служба дизайнера

У Києві знаменитий дизайнер вже презентував свою колекцію. Гостями заходу були вітчизняні знаменитості, зокрема, ведуча Катя Осадча, психолог і телеведуча Наталія Холоденко, хореограф Олена Шоптенко, архітектор Світлана Дуденко та модель і фотограф Соня Плакидюк. А от подіумом прокрокувала співачка Злата Огневич, яка, за словами дизайнера, є дівчиною в стилі Андре Тана.

Для презентації цієї колекції я вибрав чотирьох героїнь, абсолютно різних за темпераментом і стилем: актрису і ведучу Анну Буткевич, співачку Злату Огневич, телеведучу Іванну Онуфрейчук і блогеру Тетяну Парфільева. Всі вони уособлюють дівчину в моєму стилі, стилі-Андре Тан. Адже за кожною ідеальною сукнею приховується особлива жінка,

– розповів Андре Тан.



Адре Тан та зіркові гості на презентації весільної колекції / прес-служба дизайнера

Та на цьому неперевершеному експерименті Андре Тан не має наміру зупинятись. У 2019 році планується багато проектів і колаборацій. Нещодавно модельєр випустив колекцію стильних сонцезахисних окулярів. Наступним кроком у планах – презентація дебютної колекції дитячого взуття і вже другу лінійку дитячого одягу. У знаменитого дизайнера є чимало планів, адже бренду Андре Тан виповнюється 20 років і він не планує зупинятися на досягнутому, а буде продовжувати дивувати непередбачуваними колекціями та проектами.



Дизайнер Анлре Тан на презентації одягу / прес-служба