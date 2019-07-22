Сукня в трендовий горох: Ельза Госк демонструє ідеальний пляжний образ

Відома білявка Ельза Госк, яка є "ангелом" популярного білизняного бренду Victoria's Secret, вміє відмінно представляти не лише звабливі купальники чи комплекти білизни. На нових знімках 30-річна модель показала відмінний образ для прогулянки берегом моря.

Фото шведської моделі Ельзи Госк з'явилися на її сторінці в Instagram. Цілком ймовірно, що білявка публікувала їх, не підозрюючи, що вони стануть трендом, а її шанувальниці захочуть обов'язково повторити її образ під час свого відпочинку.

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Оскільки липень – ідеальна пора для відпусток і поїздок на море, то ті, хто готуються до відпочинку шукають не лише купальні костюми, але й інші вбрання для походу на пляж, до прикладу. Ельза Госк показала один із таких образів.

На свіжих фото вона позувала на березі моря, стоячи босоніж на піску. На ній була легка шовкова сукня коричневого кольору в білий горох, який став справжнім трендом літнього сезону. Про гарячий сезон також нагадував розріз від стегна і глибоке V-подібне декольте.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa